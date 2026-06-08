Una ESTRELLA de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM podría quedarse fuera por temas de visado

Estados Unidos ha mantenido sus estrictas medidas migratorias para ingresar al país, incluso para aquellos que participarán activamente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y Selecciones como la de Irán e Irak ya vivieron en carne propia las restricciones para arribar al país norteamericano; sin embargo, un árbitro, considerado el mejor de África por la FIFA, podría quedar fuera de la justa mundialista por un tema de visado.

Te puede interesar: ¡INDIGNANTE! Estrella de Selección Nacional fue retenido por 7 horas a su llegada a Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

México aplasta a Serbia con exhibición ofensiva en una noche inolvidable

Omar Abdulkadir Artan podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por temas de visado

Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor árbitro de África por la FIFA, podría quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, luego de que tuviera serios problemas para tramitar su visa de ingreso a los Estados Unidos debido a su nacionalidad.

Artan es originario de Somalia, un país al que Estados Unidos tiene agregado en una 'lista negra' y al que le niega el ingreso a sus ciudadanos, por lo que el silbante ha tenido graves complicaciones para tramitar el documento.

El árbitro viajó a Kenia para tramitar la visa estadounidense y recibió ayuda del embajador de Somalia; sin embargo, a pesar de recibir el documento migratorio, aun deberá superar otra prueba.

This morning, I hosted FIFA referee Omar Artan as he prepared to travel to North America for the upcoming #FIFA World Cup, where he has been selected among the world’s elite match officials. His accomplishment reflects not only his personal dedication & excellence but also carry… pic.twitter.com/MUzwDiB3Q2 — Jabril Ibrahim Abdulle (@Ijabril) June 5, 2026

Y es que como ocurrió con la Selección de Irak, debido a su nacionalidad Artan podría enfrentar cuestionamientos al momento de ingresar a los Estados Unidos y tendrá que convencer a los agentes migratorios para que le permitan la entrada al país para arbitrear en la justa mundialista.

El delantero estrella de la Selección de Irak, Aymen Hussein, pasó más de siete horas retenido e interrogatorios sobre sus intenciones de permanecer en Estados Unidos, mientras que el fotógrafo de la delegación, Talal Salah, fue deportado, lo que significa que pertenecer a un equipo nacional no te garantiza el ingreso a la Unión Americana.

En caso de que Artan sea retenido para ingresar a Estados Unidos, la FIFA tiene fundamentos para intervenir y exigir el ingreso del silbante, pero serán las autoridades migratorias las que tendrán la última palabra.

Te puede interesar: Las parejas de hermanos que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso con diferentes selecciones