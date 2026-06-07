Las parejas de hermanos que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluso con diferentes selecciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM comenzará el próximo jueves 11 de junio y todas las selecciones ya han presentado sus convocatorias para la justa mundialista entre las que destacan la presencia de ocho parejas de hermanos, cuatro de ellas vistiendo camisetas diferentes.

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Las ocho parejas de hermanos que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Las selecciones nacionales de Francia, Países Bajos, Cabo Verde y Curazao tienen apellidos que se repiten en su plantilla debido a que llevan parejas de hermanos que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Se trata de Lucas y Theo Hernández por parte del conjunto galo, mientras que los neerlandeses cuentan con los hermanos Quinten y Jurrien Timber.

Por parte de Cabo Verde, los hermanos Laros y Deroy Duarte tendrán la oportunidad de representar a su país por primera vez en su historia, caso similar a Leandro y Juninho Bacuna por parte de Curazo.

Hermanos que jugarán el Mundial con la misma selección:

Francia | Lucas y Theo Hernández

| Lucas y Theo Hernández Países Bajos | Quinter y Jurrien Timber

| Quinter y Jurrien Timber Cabo Verde | Laros y Deroy Duarte

| Laros y Deroy Duarte Curazao | Leandro y Juninho Bacuna

Hermanos en diferentes países

Sin embargo, no todos los hermanos decidieron representar al mismo país y algunos optaron por vestir una camiseta diferente como el caso de Guéla y Desiré Doue quienes ya se enfrentaron un amistoso internacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre las selecciones de Costa de Marfil y Francia, respectivamente, en donde incluso el marfileño tuvo la oportunidad de anotar.

No es el único caso ya que con España jugará Nico Williams, mientras que con Ghana lo hará Iñaki Williams, al igual que John y Harry Souttar que se decidieron por Escocia y Australia, respectivamente.

Aunque no comparten apellido, Derrick Luckassen y Brian Brobbey son hermanos, pero el primero jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por Ghana, mientras que el segundo lo hará por Países Bajos.

Los hermanos Williams jugarán para Selecciones diferentes

Hermanos con diferentes selecciones

Costa de Marfil: Guéla Doue

Francia: Desiré Doue



Ghana: Iñaki Williams

España: Nico Williams



Ghana: Derrick Luckassen

Países Bajos: Brian Brobbey



Escocia: John Souttar

Australia: Harry Souttar

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