¡INDIGNANTE! Estrella de Selección Nacional fue retenido por 7 horas a su llegada a Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Indignación en el entorno de la Selección de Irak, luego de que su delantero Aymen Hussein fuera retenido e interrogado durante más de siete horas a su llegada al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Illinois, para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Aymen Hussein, jugador de la Selección de Irak, fue retenido a su llegada a Estados Unidos

Aymen Hussein, quien convirtiera el gol con el que Irak se calificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, fue retenido e interrogado por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a su llegada a los Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Chicago,

A Hussein se le revisó su teléfono celular y se le interrogó durante siete horas sobre su permanencia en territorio estadounidense; sin embargo, no fue el único elemento del cuadro iraquí que tuvo problemas con autoridades de inmigración ya que otros jugadores del seleccionado también fueron cuestionados durante dos a tres horas.

Sin embargo, el fotógrafo de la delegación iraquí, Talal Salah, no pudo ingresar a territorio estadounidense y tras una retención de 10 horas se le ordenó regresar a su país.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - Iraq v Bolivia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - March 31, 2026 Iraq’s Aymen Hussein celebrates scoring their second goal REUTERS/Raquel Cunha/File Photo|Raquel Cunha/REUTERS

Aymen Hussein, de 30 años, sufrió la muerte de su padre, quien servía al ejército iraquí, tras ser asesinado por terroristas en 2008. En 2014, su hermano mayor fue secuestrado y se desconoce su paradero hasta ahora.

Hussein y la delegación iraquí tuvieron un vuelo de 12 horas procedente de España para llegar a Estados Unidos y tener un recibimiento hostil por parte de las autoridades aduaneras.

La Selección de Irak disputará un compromiso amistoso el martes 9 de junio ante Venezuela, antes de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante Noruega en actividad del Grupo I.

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