Kylian Mbappé: cuál es el nivel de estudios del delantero de Francia

La participación de Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en busca del título llegó a su fin después de la derrota 2-0 frente a España en las semifinales. El delantero volvió a ser uno de los nombres más destacados del torneo y vuelve a estar en boca de todo el mundo. Además del futbol, el jugador del Real Madrid tiene otra pasión como el estudio.

Más allá de su carrera como futbolista, Mbappé también dedicó tiempo a su formación académica y a otras actividades durante su infancia. Antes de convertirse en una de las principales figuras del futbol mundial, el atacante francés combinó los estudios con sus primeros pasos en las categorías juveniles. Mientras tanto, puede liderar la tabla de goleo del Mundial.

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El nivel de estudios que alcanzó Kylian Mbappé

Kylian Mbappé completó sus estudios de nivel secundario mientras desarrollaba su formación como futbolista. Durante esa etapa mostró interés por los idiomas. Según ha contado en distintas ocasiones, una de las materias en las que mejor se desempeñaba era el español, motivado por el deseo de jugar algún día en el Real Madrid.

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Antes de enfocarse por completo en el futbol, el delantero también estudió flauta en un conservatorio de Bondy, la ciudad ubicada en las afueras de París donde creció. Practicó este instrumento entre los 6 y los 11 años, una pasión que dejó en segundo plano conforme aumentaron las exigencias de su carrera deportiva.

Crédito: Mexsport

El futbol terminó marcando el camino de Mbappé

Mientras cursaba sus estudios, Mbappé continuó creciendo en las categorías inferiores del AS Bondy. Su talento llamó rápidamente la atención y, en 2013, con apenas 14 años, se incorporó a la cantera del AS Mónaco.

Tres años más tarde debutó como profesional y comenzó una carrera que lo llevó a consolidarse entre los mejores delanteros del mundo. Después de su paso por el París Saint-Germain, cumplió uno de sus grandes objetivos al convertirse en jugador del Real Madrid.

Francia vs España, el duelo de la jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|X - @equipedefrance

Mbappé aún tiene un partido en el Mundial, ¿por qué?

Pese a la eliminación frente a España, Mbappé ha logrado otra destacada actuación en el Mundial 2026. El delantero está entre los máximos goleadores del torneo y fue elegido MVP del partido en 3 ocasiones, confirmando su importancia para la selección francesa.

Ahora, Francia tendrá una última oportunidad de despedirse con un triunfo cuando dispute el partido por el tercer lugar frente al perdedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

