Inglaterra vs Argentina: cuál selección vale más y cuál es el jugador más caro de todos

La semifinal entre Argentina e Inglaterra este 15 de junio promete ser uno de los partidos más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de contar con algunas de las máximas figuras del futbol mundial, ambos equipos destacan por el enorme valor económico de sus planteles.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, Inglaterra tiene una plantilla valuada en 1.360 millones de euros, mientras que Argentina alcanza los 807,5 millones de euros. La diferencia supera los 552 millones de euros, una cifra que refleja la enorme cantidad de jóvenes estrellas que integran el conjunto europeo.

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Inglaterra supera ampliamente a Argentina en valor de mercado

El equipo dirigido por Thomas Tuchel cuenta con varios futbolistas valuados por encima de los 100 millones de euros. El más destacado es Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, cuyo valor de mercado alcanza los 130 millones de euros. También aparecen figuras como Declan Rice, tasado en 120 millones de euros, y Bukayo Saka, con un valor de 110 millones.

Por el lado argentino, el futbolista más valioso es Julián Álvarez, con una cotización de 100 millones de euros, seguido por Enzo Fernández con 90 millones, Lautaro Martínez con 85 millones y Nico Paz con 80 millones.

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Si se comparan ambas plantillas, el jugador con mayor valor de mercado es Jude Bellingham, quien lidera el ranking con 130 millones de euros. Detrás aparecen Declan Rice (120 millones), Bukayo Saka (110 millones) y Julián Álvarez (100 millones).

Sin embargo, el valor de mercado no garantiza resultados. Argentina llega como vigente campeona del mundo y con Lionel Messi disputando su última Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que Inglaterra busca volver a una final mundialista después de varias décadas.

Lionel Messi

TV Azteca transmitirá la semifinal del Mundial 2026

La semifinal entre Argentina e Inglaterra podrá seguirse a través de las distintas plataformas de Azteca Deportes, con cobertura especial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.