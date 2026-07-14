Chivas ficha a ESTRELLA de América y Selección Nacional para el Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil está por empezar y los equipos siguen anunciando movimientos en sus plantillas en busca de conseguir el campeonato. En el futbol mexicano tememos como Clásico los partidos entre América y Chivas, y en esta ocasión estos dos clubes fueron los protagonistas de un traspaso histórico, y es que Chivas "robó" a una de las jugadoras históricas de la plantilla americanista.

¿A quién fichó el Club Guadalajara?

A través de las redes sociales de Chivas Femenil hicieron oficial la llegada de Natalia Mauleón al club Guadalajara, Mauleón llega con 24 años de edad y ya con experiencia como campeona tras haber alcanzado la gloria máxima en el Clausura 2023 ante las Tuzas de Pachuca.

"¡BIENVENIDA AL REBAÑO, NATALIA MAULEÓN! ¡HOY COMIENZAS UNA NUEVA HISTORIA DEFENDIENDO LOS COLORES DEL GUADALAJARA Y CON MÁS DE 40 MILLONES DE CHIVAHERMANOS ALENTÁNDOTE!", fue el mensaje que dejó la institución para dar la bienvenida a la jugadora.

🇦🇹 ¡BIENVENIDA AL REBAÑO, NATALIA MAULEÓN! 🐐



¡HOY COMIENZAS UNA NUEVA HISTORIA DEFENDIENDO LOS COLORES DEL GUADALAJARA Y CON MÁS DE 40 MILLONES DE CHIVAHERMANOS ALENTÁNDOTE! 👏🏼



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Natalia Mauleón comenzó su carrera como jugadora profesional a los 15 años en el Toluca Femenil, después de su gran redimiento llegó a las Águilas del América y ya suma más de 200 partidos disputados como profesional, además también ha sido convocada nacional en categorias menores.

Respuesta de la afición

A través de los comentarios de la publicación la afición reflejó su sentir con el fichaje de la jugadora y además, aprovecharon para exigir más movimientos dentro de la institución.

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