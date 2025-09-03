Argentina, Brasil o México: qué país tiene una plantilla de futbol más cara

Mientras todos esperan por el regreso de la Liga BBVA MX tras el parón por selecciones , distintos países pelearán por un lugar en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica en el año 2026. México, por su parte, jugará dos amistosos ante Japón y Corea del Sur al ya estar clasificado por ser uno de los anfitriones. Sin embargo, la Selección Mexicana se encuentra muy por debajo de equipos como Argentina y Brasil en cuanto a valor de plantilla.

Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el plantel de Javier Aguirre está valorado en 200 millones de euros. Una diferencia abismal respecto a los equipos sudamericanos, ya que Brasil tiene un valor de mercado de 688 millones, mientras que Argentina cuenta con un plantel valorado en 781 millones de euros. Mientras tanto, Memo Ochoa se va quedando sin opciones de cara al Mundial 2026 .

Selección Argentina / X Argentina tiene un valor de plantel más caro que México y Brasil

En este contexto, la diferencia entre México y Brasil es de 488 millones de euros, mientras que la brecha con Argentina es aún más amplia: 581 millones. Cabe destacar que el futbolista más valioso del combinado azteca es Santiago Gimenez con un precio de €30,000,000. Sin embargo, este monto es muy inferior a Julián Álvarez (€100 M) y a Raphinha (€90 M), los futbolistas más valiosos de Argentina y Brasil respectivamente.

Los 5 jugadores más valiosos de México en 2025

Santiago Gimenez (AC Milan): €30,000,000 Edson Álvarez (Fenerbahçe): €25,000,000 Johan Vásquez (Genoa): €14,000,000 Julián Quiñones (Al Qadsiah): €12,000,000 Alexis Vega (Toluca): €10,000,000.

Los 5 jugadores más valiosos de Argentina en 2025

Julián Álvarez (Atlético Madrid): €100,000,000 Alexis Mac Allister (Liverpool): €100,000,000 Lautaro Martínez (Inter Milan): €95,000,000 Cristian Romero (Tottenham): €50,000,000 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen): €40,000,000.

Los 5 jugadores más valiosos de Brasil en 2025

Raphinha (FC Barcelona): €90,000,000 Bruno Guimaraes (Newcastle): €80,000,000 Gabriel Magalhaes (Arsenal): €75,000,000 Estevao (Chelsea): €60,000,000 Gabriel Martinelli (Arsenal): €55,000,000

Cabe destacar que los jugadores seleccionados fueron los que han sido convocados a esta fecha FIFA. Por ello habrá ausencias como la de Vinícius Júnior con Brasil, entre otros.

