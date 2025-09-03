Memo Ochoa se va quedando sin opciones: esto es lo que debe hacer si quiere ir al Mundial 2026

Si Memo Ochoa se mantiene con la idea de seguir jugando e ir al Mundial del 2026 se debe de dar prisa. Las principales ligas de Europa cerraron su mercado de fichajes el pasado 1 de septiembre. Aún quedan algunas ventanas abiertas para que el guardameta consiga equipo. En las últimas horas ha sonado el Querétaro para que regrese a la Liga BBVA MX.

Así como en México, Memo Ochoa tiene fecha límite para encontrar equipo. Si el cinco veces mundialista se quiere quedar en Europa,, las puertas cada vez son menos. Rusia, Turquía, Grecia y Portugal aún son ligas con posibilidades para contratar futbolistas. El canterano del América tiene entre el 8 y el 15 de septiembre para encontrar equipo en esas latitudes.

Si Ochoa abre el panorama y no solamente piensa en quedarse en Europa, hay otras ligas con posibilidades. El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala tienen hasta el momento su mercado de fichajes abierto y ahí terminarían el 22 de septiembre. En México la fecha límite de transferencias es hasta el 14 de septiembre. Si no logra cerrar su pase al Querétaro podría buscar un sitio en la Liga de Expansión.

Memo Ochoa se quedó con las ganas de ir al Burgos

El Burgos de la Segunda División de España y Memo Ochoa ya habían llegado a un arreglo. El conjunto ibérico tenía todo listo para anunciar al portero mexicano, pero antes de que se diera la firma, el arquero azteca se dio cuenta que en el contrato no estaba estipulado lo que habían acordado las dos partes. Diversos periodistas aseguraron que el Burgos le cambió el contrato al originario de Jalisco.

El futbolista de 40 años de edad ha militado en muchos equipos de Europa, la mayoría de ellos peleando el descenso. Memo Ochoa se ha convertido en hérore nacional en los Mundiales de Futbol. En la Liga BBVA MX es una leyenda bajó los tres postes del América. El tiempo se le acaba y la justa del 2026 se le aleja.