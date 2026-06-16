¡Al RESCATE! Argentina busca romper la mala racha de Conmebol en el Mundial 2026

Las selecciones de la Conmebol han sufrido en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante rivales de la UEFA, la Concacaf, la Confederación Asiática y la Confederación Africana. Los combinados sudamericanos no han logrado ganar ninguno de sus partidos en la primera jornada del torneo y todo apunta a que Argentina tendrá que salir al rescate de su confederación en su duelo contra Argelia del día de mañana.

Paraguay perdió frente a Estados Unidos de mala manera. Brasil rescató un empate frente a Marruecos gracias a la genialidad de Vinicius. Ecuador cayó ante Costa de Marfil con un gol agónico de Amad Diallo. Finalmente, Uruguay se salvó de una derrota desastrosa contra Arabia Saudita con un empate oportuno. Por eso, Argentina tiene que poner fin a una racha histórica negativa.

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Solo una vez en la historia las selecciones de Conmebol han perdido sus primeros cuatro partidos en una Copa Mundial de la FIFA. Eso pasó en la edición de Argentina 1974, donde los anfitriones perdieron contra Polonia, los uruguayos antes Países Bajos y los chilenos ante Alemania mientras que los brasileños empataron con Yugoslavia.

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La mejor opción para ver el duelo entre Argentina y Argelia es a través de Azteca Deportes. Este compromiso entre rivales del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está programado para las 19:00, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de Azteca 7, en la app de Azteca Deportes y el sitio web de manera gratuita.

Recuerda que después d ela fase de grupos podrás disfrutar los juegos de dieciseisavos, octavos y cuartos de final. Asimismo, Azteca Deportes transmitirá las semifinales y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.