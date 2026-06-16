TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Argentina vs Argelia, debut de Lionel Messi en el Mundial 2026
Liderados por Lionel Messi, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni debuta ante Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, juego con sede en Kansas
El último baile. Lionel Messi se presenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Liderando a la Selección de Argentina, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se mide a Argelia en la Fecha 1 del Grupo J.
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Los vigentes campeones del mundo y el cuadro africano se enfrentan este martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City, compromiso a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.
La Albiceleste encara la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras haber derrotado a Honduras e Islandia previo al certamen internacional. Del otro lado, Argelia, comandado por Vladimir Petković, llega a la competencia luego de ganarle a Bolivia.
El partido de Argentina vs Argelia lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes. Christian Martinoli, Luis García y Jorge Valdano te van a llevar las emociones del encuentro en el que Argentina y Lionel Messi comienzan la defensa del campeonato obtenido hace cuatro años en Qatar 2022.
En el mismo Grupo J, Austria y Jornada se miden este martes 16 de junio en el Estadio de San Francisco a las 22:00 horas, tiempo del Centro de México.
Partidos del Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Jornada 1, martes 16 de junio:
Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.
Austria vs Jordania - 22:00 Hrs.
Jornada 2, lunes 22 de junio:
Argentina vs Austria - 11:00 Hrs.
Jordania vs Argelia - 21:00 Hrs.
Jornada 3, sábado 27 de junio:
Argelia vs Austria - 20:00 Hrs.
Jordania vs Argentina - 02:00 Hrs.
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