TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Argentina vs Argelia, debut de Lionel Messi en el Mundial 2026

El último baile. Lionel Messi se presenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Liderando a la Selección de Argentina, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se mide a Argelia en la Fecha 1 del Grupo J.

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Los vigentes campeones del mundo y el cuadro africano se enfrentan este martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City, compromiso a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

La Albiceleste encara la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras haber derrotado a Honduras e Islandia previo al certamen internacional. Del otro lado, Argelia, comandado por Vladimir Petković, llega a la competencia luego de ganarle a Bolivia.

El partido de Argentina vs Argelia lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes. Christian Martinoli, Luis García y Jorge Valdano te van a llevar las emociones del encuentro en el que Argentina y Lionel Messi comienzan la defensa del campeonato obtenido hace cuatro años en Qatar 2022.

En el mismo Grupo J, Austria y Jornada se miden este martes 16 de junio en el Estadio de San Francisco a las 22:00 horas, tiempo del Centro de México.

Partidos del Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jornada 1, martes 16 de junio:

Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.

Austria vs Jordania - 22:00 Hrs.

Jornada 2, lunes 22 de junio:

Argentina vs Austria - 11:00 Hrs.

Jordania vs Argelia - 21:00 Hrs.

Jornada 3, sábado 27 de junio:

Argelia vs Austria - 20:00 Hrs.

Jordania vs Argentina - 02:00 Hrs.

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