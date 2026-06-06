OFICIAL: Argentina pierde a una ESTRELLA a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Argentina llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con la misión de defender el título conseguido cuatro años atrás en la justa mundialista de Qatar 2022; sin embargo, encarará el torneo con una sensible baja.

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A través de sus redes sociales, la Selección Argentina confirmó la baja por lesión de Leonardo Balerdi tras sufrir una molestia en la pierna derecha de la que no podrá recuperarse en tiempo y forma para llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, informó la Albiceleste en sus redes sociales.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Balerdi, de 27 años y que milita en el Olympique de Marsella, sufrió una molestia en la pierna derecha durante un entrenamiento y tras los estudios pertinentes se determinó la gravedad de su lesión y que no podría hacer el viaje.

Por el momento no está definido el nombre del jugador que reemplazará a Balerdi en la nómina de la Selección de Argentina que disputará el Campeonato del Mundo, pero se habla de que Lionel Scaloni tendrá que elegir de entre Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes se encuentra en la lista preliminar de 55 integrantes.

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