Llegó en silencio a México, brilló en 8 partidos y ahora sería titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre completó la evaluación de los futbolistas convocados tras los últimos encuentros amistosos de preparación en el territorio nacional y ya comienza a trabajar en lo que será el debut de México ante el combinado de Sudáfrica por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre las decisiones del estratega mexicano, se destaca la proyección del mediocampista Brian Gutiérrez como un jugador con muchas chances de arrancar desde el inicio durante el debut.

Javier Aguirre elogia a los jugadores mexicoamericanos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Su incorporación a la Selección Mexicana se dio con un perfil bajo que contrasta con los nombres de las figuras consolidadas en el circuito europeo. Sin embargo, el jugador ha logrado ganarse la confianza del cuerpo técnico gracias a sus buenos rendimientos en los últimos amistosos, principalmente en el duelo ante Serbia que fue victoria del conjunto azteca por 5 a 1.

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Los números con los que Brian Gutiérrez llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En su reciente campaña, el mediocampista ofensivo se destacó en las Chivas luego de llegar a la Liga BBVA MX a préstamo desde el Chicago Fire de la MLS. De esta manera, Gutiérrez logró los siguientes números: disputó 17 partidos oficiales, sumando 2 goles, 1 asistencia y 4 tarjetas amarillas.

Por su parte, en la Selección Mexicana, el ascenso del centrocampista se consolidó en un período de tiempo sumamente breve, el volante completó apenas ocho partidos de participación activa con la playera del cuadro nacional y fue en esos compromisos que el jugador mostró características de recuperación que resultan necesarias para equilibrar la mitad de la cancha. Por estos motivos, Gutiérrez pasa a ser una opción potable para Javier Aguirre de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio.

El silbatazo inicial del certamen de la FIFA marcará el comienzo de un desafío mayúsculo para un plantel que tiene la obligación de sumar puntos en el debut y para un Gutiérrez que buscará dar el golpe sobre la mesa y así meterse de lleno en el once inicial de la Selección Mexicana.