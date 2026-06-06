En Qatar 2022 jugaba en Segunda División y hoy será titular con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre comienza a definir los once futbolistas que saltarán al terreno de juego en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre las opciones en la portería sobresale la figura del arquero Raúl Rangel, cuyo ascenso en el balompié internacional se concretó en un periodo de tiempo muy reducido.

Durante el desarrollo de la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, Rangel militaba en los torneos de la Liga de Expansión del circuito local CD Tapatío sin reflectores y con un prometedor futuro por delante. Ahora, el actual portero de las Chivas, a tan sólo 3 años y medios despúes de la última justa mundialista, tendrá la posibilidad de defender los tres palos de la Selección Mexicana.

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Los números de Rangel en Chivas que lo llevaron a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante la más reciente temporada 2025-2026 con las Chivas, Raúl "Tala" Rangel consolidó su nivel estelar y se posicionó como un pilar tanto en su club como en la Selección Mexicana. El portero logró 6 vallas invictas, 30 salvadas cruciales y contuvo un solo tiro desde los doce pasos según informó el sitio especializado en estadísticas, SofaScore. Sus características de juego aéreo y su liderazgo en el área chica representan las principales herramientas para acompañar y blindar el arco junto a los defensores de su equipo.

El Estadio Ciudad de México será el escenario donde el 'Tala' Rangel, completará su transformación pasando de las canchas del ascenso al torneo más importante del mundo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Nuestra emisora llevará 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.