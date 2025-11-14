Argentinos DEMERITAN victoria de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17: “Darán feriado nacional en México”

Tras la victoria de México ante Argentina en los 16avos de final del Mundial Sub-17 , los seguidores albicelestes explotaron en las redes sociales asegurando que el triunfo de la Selección Mexicana es tan importante y destacada para el país que será motivo de convertirse en un día feriado.

Los aficionados de Argentina, aseguraron en redes sociales que con la victoria de México será una fiesta en el país. Algunos de los comentarios que se pueden leer son:



"Mañana es feriado en mexico".

"Ahora hacen fiesta en todo mechico".

"Uuhh se viene feriado nacional en México".

"Ahora van a estar 10 años festejando los mexicanos ajajajaj".

De igual forma, hay varios comentarios en los que aseguran que con este triunfo México suma un nuevo título por el triunfo y que el festejo es por un partido chico sin importancia.



"No vuelvan".

"Mechicano celebras triunfos chicos".

"Suma titulo para Mechico".

"El logro de sus vidas".

"No podés quedar eliminado contra MEXICO viejo dale".

"como en mayores no nos pudieron ganar ahora los pusimos a ver sub 17, igual siempre serán nuestros hijos"

"Papelon"

"Que chico que sos mexico, solo esto podes festejar".

¿Quién es el jugador argentino que falló el penal?



Gastón Alejo Bouhier es un futbolista argentino nacido el 6 de noviembre de 2008 en Rafaela, provincia de Santa Fe. Tiene 17 años, mide 1.78 metros y es zurdo, destaca en posiciones como delantero centro.

Actualmente juega en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Quién será el rival de México en Octavos de Final?

Con la victoria de México sobre Argentina, ya se conoce al rival que tendrá en la siguiente ronda y será ante Portugal que de igual forma logró avanzar al derrotar 2-1 a Bélgica en 16avos de Final.