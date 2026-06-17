Argetina vs Argelia: Alineaciones del partido del Grupo J en el Mundial 2026

La Selección Argentina inicia hoy su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con un esperado debut frente a Argelia desde la cancha del Estadio Kansas City. Hay una enorme expectativa por ver el estreno del conjunto comandado por Lionel Messi, que llega con la misión de arrancar la fase de grupos sumando tres puntos clave dentro del reñido Grupo J y ser el campeón defensor

El plantel albiceleste afronta este primer compromiso con un equipo consolidado y con la confianza en alto tras una intensa preparación. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni, buscando adueñarse de la posesión del balón desde el pitazo inicial para imponer el ritmo de juego y romper el orden defensivo de los africanos.

Por su parte, Argelia regresa a una cita mundialista tras 12 años de ausencia con un plantel muy competitivo dirigido por Vladimir Petkovic y liderado por figuras como Riyad Mahrez. Los "Zorros del Desierto" buscarán plantar cara con un bloque sólido en el fondo y transiciones rápidas que puedan explotar cualquier descuido en la zaga argentina.

El único antecedente oficial entre ambas selecciones se remonta a un espectacular amistoso en 2007 que terminó con victoria sudamericana por 4-3. Todo está listo en Misuri para que ruede la pelota en un duelo fundamental para las aspiraciones de ambos países en esta Copa del Mundo.

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11 oficial de Argentina

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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11 oficial de Argelia

Luka Zidane, Rayan Ait-Nouri, Aissa Mandi, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Riya Mahrez, Farès Chaïbi y Anis Hadj Moussa.

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