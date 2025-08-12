¡NUEVA HAZAÑA! Armand Duplantis rompe su propio récord mundial

El sueco Armand Duplantis volvió a hacer historia este martes en el Gyulai István Memorial de Budapest, Hungría, al imponer una nueva plusmarca mundial en el salto con pértiga: 6.29 metros, un centímetro más que su anterior registro.

Con apenas 25 años, el fenómeno del atletismo sigue elevando sus propios límites. Su récord anterior, de 6,28 metros, lo había logrado el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo, séptima parada de la Liga Diamante.

Esta vez, ante un público expectante en la capital húngara, Duplantis no solo defendió su estatus como el mejor del mundo, sino que lo llevó a un nivel aún más alto.

El sueco inició la competencia con un salto exitoso de 6.11 metros en su primer intento. Posteriormente, fue por el nuevo récord y lo consiguió en el segundo intento. La barra llegó a moverse tras el roce, pero se mantuvo firme sobre los tacos, confirmando la hazaña.

Trece veces récord del mundo

El salto en Budapest representa el decimotercer récord mundial en la carrera de Duplantis, una cifra impresionante para cualquier atleta, más aún en una disciplina tan técnica y exigente como la pértiga.

Desde febrero de 2020, cuando en la localidad polaca de Torún saltó 6,17 metros para arrebatarle el récord al francés Renaud Lavillenie, el sueco no ha dejado de superarse.

En apenas cinco años, ha pasado de ser la joven promesa que asombraba al mundo a convertirse en una leyenda viva del atletismo. Su capacidad para manejar la presión, junto con una técnica depurada y una fortaleza mental envidiable, lo han convertido en el gran referente de la especialidad.

¿Cuál es el límite de Duplantis?

La hazaña en Budapest no solo reafirma su dominio absoluto, sino que plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar Duplantis?.

Con su juventud, experiencia y motivación intactas, parece claro que los 6.30 metros, una marca impensada hace algunos años, ya están en su horizonte.

En una época en la que las marcas históricas parecen cada vez más difíciles de batir, el sueco sigue escribiendo su propia leyenda, salto tras salto, demostrando que en el atletismo todavía hay espacio para soñar con lo imposible.