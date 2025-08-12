Insólito: el jugador por el que habrían pagado una cifra récord en la Liga BBVA MX y aún no se sabe dónde jugará

El Pachuca viene de vencer al Atlas en la Liga BBVA MX y ahora trascendió por el periodista César Luis Merlo, que acaba de hacerse de los servicios del delantero colombiano Santiago Londoño, quien ha sido comparado con James Rodriguez y es considerado la nueva joya cafetalera. Sin embargo, es una incógnita su futuro, ya que no se sabe dónde jugará cuando cumpla la mayoría de edad: insólito...

Santiago Londoño tiene tan solamente 17 años y, según el periodista argentino especializado en fichajes y traspasos, será la operación más alta de la historia del equipo por un jugador de dicha edad y se suma a grandes futbolistas jóvenes como Elías Montiel , quien tiene proyección para Europa, Alexei Domínguez y Alan Bautista, entre varios más.

¿Quién es Santiago Londoño, estrella colombiana?

Santiago Londoño es un joven que se desempeña como delantero, tiene 17 años, juega en el Envigado de Colombia y se ha convertido en pieza fundamental para su selección en juveniles, por lo que ya ha sido visoriado para poder ser convocado en alguna ocasión con la mayor.

El único equipo que ha defendido en su carrera es el Envigado, club de la Primera División de su país, en el que ha jugado en 22 ocasiones y a convertido dos goles. También muchos medios sudamericanos lo comparan con James Rodríguez, resaltando sus cualidades y su olfato goleador, pese a que juegan en distintas posiciones.

La historia insólita del fichaje de Londoño en Pachuca

Aún no se sabe si jugará en el Pachuca, en el León o lo mandarán al Real Oviedo de España, pero sólo falta que se haga oficial el refuerzo de Londoño y recordar que saldrá de su país hasta que cumpla los 18 años por reglamento de la FIFA.