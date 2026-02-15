Armando Hormiga González, REVELA lo que hará tras darle la victoria a Chivas sobre el América

Armando Hormiga González vive el momento más grande su carrera deportiva, al ser el artífice del gol de la victoria de las Chivas sobre el América este sábado 14 de febrero en el Akron, lo que lleva al Rebaño al sexto triunfo en seis partidos en el Clausura 2026.

Hormiga González, marcó el tanto del triunfo al minuto 41, cuando en una jugada a balón parado anticipó a la defensa y muy incómodo pero efectivo, remató ante la exigencia de la zaga y de Malagón por evitar el gol, esfuerzo que al final quedó corto.

Con el gol llegó a cinco goles en el torneo y pelea de nuevo por el liderato de goleo en este torneo Clausura. Con su actuación, personalidad, autenticidad y antecedentes, en la transmisión cuestionaron al jugador sobre qué hará luego del partido.

Entre risas, Hormiga González no supo bien, pues manifestó que tal vez sus padres tenían un plan para después del encuentro de jornada 6, pero de inmediato recordó que su hermano estaba también acompañándolos.

Así el jugador de 22 años de edad aseguró que posiblemente en casa, jugaría FIFA , el popular videojuego de futbol junto a su hermano, siendo esta declaración reconocida por aficionados, pues mientras jugadores tal vez salen de fiesta, la Hormiga González mantiene la cordura y crea un plan familiar, lejos del escándalo y enfocado de nuevo en el futbol.

Además la declaración, llega cuando hace unas semenas se le vio en un establecimiento de tacos, generando especulaciones, opiniones y más, sobre su alimentación, aunque su padre aclaró oportunamente que los acompaña a cenar, pero él lleva la comida que le da el club para recuperar energias, descartando tacos y apelando a la disciplina.