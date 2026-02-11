Familia de Armando ‘Hormiga’ González, ACLARA la polémica de los tacos

Fue a mediados de enero, exactamente el 17 de enero, cuando Armando Hormiga González fue visto en un local de Guadalajara presuntamente comiéndose unos tacos junto a su familia, lo que lejos de generar una polémica, fue tomado por la afición como una acción "humilde" del jugador, aunque no faltó quien señaló que no debería ser parte de la dieta de un goleador y posible seleccionado nacional.

La Hormiga González fue campéon del goleo en el Apertura 2025 de la Liga MX y para este torneo ha tenido buenas presentaciones. El atacante, el 17 de enero marcó gol en la victoria de Chivas en contra de Querétaro y luego del juego fue visto con su familia.

Un video revelaba a un Armando González contento, sentado junto a su familia y dándole un trago a una botella de agua y al estar en un establecimiento de tacos se dijo que estaba cenando eso. Parecía que luego de su gol y haber ayudado a su equipo, luego de una semana de trabajo, era válido darse un gusto moderado.

Papá de Armando González, descarta que su hijo coma tacos

El padre de la Hormiga González, tuvo una conversación con algunos medios, que cuestionaron sobre esa noche en la que supuestamente comió tacos y su papá comentó que él los acompaña, pero que su hijo lleva lo alimentos que le son destinados por el club.

"Es muy disciplinado, él saliendo del estadio le llevan su comida y él nos acompaña al estadio y él come su comida, A él le gusta ir ahí, saluda a la gente, a los meseros que son sus amigos"

"Por ejemplo cuando va a la casa a Aguascalientes, nos cambia todo (alimentación) pero es parte de esto".

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX?

La Hormiga González está peleando en la tabla de goleo, sumando cuatro goles en cinco partidos. Está en el segundo puesto apenas por debajo de Joao Pedro, quien suma cinco tantos.

Con cuatro anotaciones también está Paradela, del Cruz Azul y con tres aparece Marcelo Flores quien por cierto ya cerró su cambio de federación y sin reversa, jugará con Canadá.