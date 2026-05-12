Arsenal haría campeón a Pumas: la coincidencia entre ambos equipos que pocos conocen

El Arsenal está en la final de la Champions League y disputará el título ante el PSG de Luis Enrique, que buscará consagrarse como bicampeón del torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Pero también está en la pelea de ganar el título de la Premier League, el cual no lo consigue desde el año 2004, cuando Pumas ganó 2 campeonatos al hilo, coincidencia que pocos conocen y que se puede replicar en este 2026.

El conjunto de Londres lidera la Premier League con 79 puntos a falta de 2 fechas, pero Manchester City le pisa los talones con 75 unidades, aunque con un partido pendiente por disputar. Por lo anterior, a “The Gunners” solo le resta ganar sus últimos encuentros para romper la malaria y salir campeón después de 22 años de no hacerlo. Conoce a los 3 canteranos que regresarán a Chivas para el Apertura 2026.

Pumas y Arsenal salieron campeones en 2004 y en este 2026 pelean por el campeonato.|Pumas y Arsenal

Mientras que Pumas avanzó a las semifinales del Clausura 2026 tras eliminar al América, que, aunque quedaron empatados 6-6 en el marcador global, el conjunto de la UNAM se llevó la serie por mejor posición de la tabla general. Este pase a la antesala por el título tiene ilusionados a sus aficionados, quienes llevan 15 años de sequía.

TE PUEDE INTERESAR:



La coincidencia entre Arsenal y Pumas

En este 2026, Arsenal tiene en sus manos ganar la Premier League, título que se le ha negado en los últimos 3 años al quedar como subcampeón de la mano de Mikel Arteta, un viejo conocido de Pep Guardiola. En estas temporadas, el conjunto de Londres fue líder en la mayor parte del año, pero cayó en las últimas jornadas.

Entre tanto, el conjunto universitario vuelve a una semifinal después de terminar el torneo regular como líder de la mano de Efraín Juárez, quien ya sabe lo que es salir campeón con la UNAM, pues formó parte de la plantilla que le ganó a Pachuca en 2009, antes de irse a jugar a Europa.

Arsenal no gana su liga desde 2004 y Pumas desde el 2011, por lo que este 2026 parece ser el bueno, pues al Arsenal solo le resta ganar sus últimos 2 partidos, mientras que a Pumas derrotar a Pachuca para llegar a la Gran Final y pelear por el campeonato.