Arsenal quiere repetir la fórmula de Carlos Vela y llevarse de Chivas a Hugo Camberos

Hugo Camberos destaca en el premundial Sub-20 de la Concacaf con sus goles y asistencias, por lo que algunos clubes de Europa lo siguen; tal es el caso del Arsenal. Por ello, se podría repetir la misma historia que ocurrió con Carlos Vela, quien a muy temprana edad fue fichado por el conjunto inglés.

Camberos tiene 19 años y comanda con 3 goles y una asistencia a la Selección Nacional Sub-20 que busca su pase al mundial de la categoría que se disputará el próximo año. Asimismo, el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Camberos y Vela son canteranos de Chivas y, en caso de ser fichado. Hugo llegaría a una edad menor.|@camberos.58

De acuerdo con varios reportes, el extremo es seguido de cerca por 2 clubes de Inglaterra. Arsenal y Tottenham. Incluso, su padre confirmó en una entrevista para un medio nacional que existe interés de varios clubes, aunque no especificó cuáles.

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La historia de Carlos Vela con Arsenal

Vela es considerado uno de los jugadores mexicanos más talentosos. Brilló en el Mundial Sub-17 al coronarse con la Selección Mexicana y meses después fue fichado por el Arsenal, pese a que todavía no había debutado con el primer equipo de Chivas.

Carlos permaneció varios años con el conjunto de Inglaterra, con varias idas y venidas en calidad de préstamo, hasta que en 2012 fue comprado por la Real Sociedad, club con el que vivió sus mejores momentos. Sin embargo, siempre confesó que no era un apasionado del futbol, como sí de otros deportes.

Pese a que el campeón del mundo mostraba desinterés por el futbol al verlo solo como un trabajo, su talento lo llevó a grandes escenarios, tanto a nivel de clubes como de la Selección Mexicano.

La historia que podría escribir Camberos con Arsenal

Camberos tendría una historia diferente que Carlos. Hugo tiene 19 años y ya debutó con Chivas, algo que el exjugador no pudo lograr. Lo único que lo podría unir sería destacar en un torneo oficial con la Selección Mexicana, pues mientras Vela lo hizo con la Sub-17 en un mundial, Hugo podría firmarlo en el premundial de la Sub-20.