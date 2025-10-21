Arsenal 4-0 Atlético de Madrid en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 3 de la UEFA Champions League hoy 21 de octubre?; marcador online

Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, se enfrenta al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en partido correspondiente a la Jornada 3 de la UEFA Champions League. Un enfrentamiento de alto voltaje entre dos equipos que representan filosofías opuestas pero igualmente competitivas.

Arsenal llega como uno de los equipos invictos y en la parte alta de la tabla ( 5ta posición) tras dos victorias consecutivas sin recibir goles, mostrando una defensa sólida y un juego ofensivo fluido. Los Gunners han vencido 2-0 al Olympiacos y 0-2 al Athletic Club, y buscan mantener su paso perfecto en casa.

Por su parte, Atlético de Madrid (3 puntos y en el puesto 11) llega con la urgencia de sumar fuera de casa. Tras caer 3-2 ante Liverpool en Anfield en la primera jornada, los colchoneros se recuperaron con una goleada 5-1 sobre Eintracht Frankfurt, lo que les permite mantenerse en la pelea por la clasificación.

Según las estadísticas previas, Arsenal tiene una probabilidad de victoria del 59.1%, mientras que Atlético apenas alcanza el 17.3%. Sin embargo, los equipos de Simeone suelen crecer en escenarios adversos, y no se descarta una sorpresa.

