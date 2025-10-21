deportes
Arsenal 4-0 Atlético de Madrid en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 3 de la UEFA Champions League hoy 21 de octubre?; marcador online

Arsenal vs Atletico de Madrid hoy martes 21 de octubre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente a la Champions League 2025-26. Te traemos los detalles en vivo del partido

Arsenal vs Atlético de Madrid
REUTERS
Fernando Campos
Champions League
Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, se enfrenta al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en partido correspondiente a la Jornada 3 de la UEFA Champions League. Un enfrentamiento de alto voltaje entre dos equipos que representan filosofías opuestas pero igualmente competitivas.

Arsenal llega como uno de los equipos invictos y en la parte alta de la tabla ( 5ta posición) tras dos victorias consecutivas sin recibir goles, mostrando una defensa sólida y un juego ofensivo fluido. Los Gunners han vencido 2-0 al Olympiacos y 0-2 al Athletic Club, y buscan mantener su paso perfecto en casa.

Por su parte, Atlético de Madrid (3 puntos y en el puesto 11) llega con la urgencia de sumar fuera de casa. Tras caer 3-2 ante Liverpool en Anfield en la primera jornada, los colchoneros se recuperaron con una goleada 5-1 sobre Eintracht Frankfurt, lo que les permite mantenerse en la pelea por la clasificación.

Según las estadísticas previas, Arsenal tiene una probabilidad de victoria del 59.1%, mientras que Atlético apenas alcanza el 17.3%. Sin embargo, los equipos de Simeone suelen crecer en escenarios adversos, y no se descarta una sorpresa.

