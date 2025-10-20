OFICIAL: Las instalaciones que podrán albergar selecciones en México para el Mundial 2026
La FIFA ha presentado este lunes 20 de octubre el catálogo digital de Team Base Camp (TBC), la guía detallada con las opciones de hospedaje y entrenamiento para las 48 selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026.
Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026
Esta Copa del Mundo que no tiene precedentes se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, 16 ciudades serán las anfitrionas y una logística que marcará nuevos estándares en el futbol mundial.
13 lugares han sido seleccionados como posibles campamentos base en México teniendo instalaciones de primer nivel para las selecciones participantes durante se desarrolle el torneo. Estos ‘Campamentos Bases’ tienen centros de entrenamiento de alto rendimiento y hoteles de categoría internacional, cuidadosamente evaluados por el Servicio de Equipos de FIFA en colaboración con expertos locales. 66 son los lugares seleccionados contando Estados Unidos y Canadá.
Las 66 sedes del Team Base Camp (TBC)
El folleto que publico el máximo organismo de futbol en línea permite a las asociaciones miembro participantes (APM) explorar estas opciones, mientras continúan sus procesos de clasificación y comienzan a planear su estadía para el Mundial 2026. La FIFA destacó que cada sitio fue elegido por su calidad, accesibilidad y capacidad para ofrecer un entorno óptimo para la preparación de los equipos.
La inclusión de México con 13 TBC refuerza su papel como anfitrión clave y demuestra su compromiso con la excelencia organizativa y deportiva.
¿Cuáles son los 13 Team Base Camp para el Mundial 2026 en México?
- Moon Palace Cancún, Riviera Maya Training Site Cancún
- Tijuana Marriott Hotel, Centro Xoloitzcuintle
- Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis, Estadio Cuauhtémoc
- Fairmont Mayakoba, Mayakoba Training Centre Cancún
- Hotel Azul Talavera Country Club, Territorio Santos Training Facilities
- Hacienda Jurica by Brisas, La Loma Centro Deportivo Querétaro
- Gran Fiesta Americana Country Club, Academia Atlas FC
- Camino Real Pachuca, Pachuca Universidad del Futbol
- Fiesta Inn Pachuca Gran Patio, Pachuca Estadio Hidalgo
- The Westin Monterrey Valle, Rayados Training Centre
- The Westin Guadalajara, Chivas Verde Valle
- DoubleTree by Hilton Toluca, La Nueva Casa del Futbol Toluca
- CAR, Centro de Alto Rendimiento, CDMX