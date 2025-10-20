OFICIAL: Las instalaciones que podrán albergar selecciones en México para el Mundial 2026 

La FIFA ha presentado este lunes 20 de octubre el catálogo digital de Team Base Camp (TBC), la guía detallada con las opciones de hospedaje y entrenamiento para las 48 selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

Esta Copa del Mundo que no tiene precedentes se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, 16 ciudades serán las anfitrionas y una logística que marcará nuevos estándares en el futbol mundial.

También te puede interesar:



13 lugares han sido seleccionados como posibles campamentos base en México teniendo instalaciones de primer nivel para las selecciones participantes durante se desarrolle el torneo. Estos ‘Campamentos Bases’ tienen centros de entrenamiento de alto rendimiento y hoteles de categoría internacional, cuidadosamente evaluados por el Servicio de Equipos de FIFA en colaboración con expertos locales. 66 son los lugares seleccionados contando Estados Unidos y Canadá.

Las 66 sedes del Team Base Camp (TBC)

El folleto que publico el máximo organismo de futbol en línea permite a las asociaciones miembro participantes (APM) explorar estas opciones, mientras continúan sus procesos de clasificación y comienzan a planear su estadía para el Mundial 2026. La FIFA destacó que cada sitio fue elegido por su calidad, accesibilidad y capacidad para ofrecer un entorno óptimo para la preparación de los equipos.

La inclusión de México con 13 TBC refuerza su papel como anfitrión clave y demuestra su compromiso con la excelencia organizativa y deportiva.

¿Cuáles son los 13 Team Base Camp para el Mundial 2026 en México?