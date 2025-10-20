deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OFICIAL: Las instalaciones que podrán albergar selecciones en México para el Mundial 2026 

La FIFA presentó el catálogo de Team Base Camp (TBC), la guía detallada con las opciones de hospedaje y entrenamiento para las 48 seleccionespara el Mundial 2026.

Copa FIFA Mundial 2026
MEXSPORT
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

La FIFA ha presentado este lunes 20 de octubre el catálogo digital de Team Base Camp (TBC), la guía detallada con las opciones de hospedaje y entrenamiento para las 48 selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

Esta Copa del Mundo que no tiene precedentes se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, 16 ciudades serán las anfitrionas y una logística que marcará nuevos estándares en el futbol mundial.

También te puede interesar:

13 lugares han sido seleccionados como posibles campamentos base en México teniendo instalaciones de primer nivel para las selecciones participantes durante se desarrolle el torneo. Estos ‘Campamentos Bases’ tienen centros de entrenamiento de alto rendimiento y hoteles de categoría internacional, cuidadosamente evaluados por el Servicio de Equipos de FIFA en colaboración con expertos locales. 66 son los lugares seleccionados contando Estados Unidos y Canadá.

Las 66 sedes del Team Base Camp (TBC)

El folleto que publico el máximo organismo de futbol en línea permite a las asociaciones miembro participantes (APM) explorar estas opciones, mientras continúan sus procesos de clasificación y comienzan a planear su estadía para el Mundial 2026. La FIFA destacó que cada sitio fue elegido por su calidad, accesibilidad y capacidad para ofrecer un entorno óptimo para la preparación de los equipos.

La inclusión de México con 13 TBC refuerza su papel como anfitrión clave y demuestra su compromiso con la excelencia organizativa y deportiva.

¿Cuáles son los 13 Team Base Camp para el Mundial 2026 en México?

  • Moon Palace Cancún, Riviera Maya Training Site Cancún
  • Tijuana Marriott Hotel, Centro Xoloitzcuintle
  • Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis, Estadio Cuauhtémoc
  • Fairmont Mayakoba, Mayakoba Training Centre Cancún
  • Hotel Azul Talavera Country Club, Territorio Santos Training Facilities
  • Hacienda Jurica by Brisas, La Loma Centro Deportivo Querétaro
  • Gran Fiesta Americana Country Club, Academia Atlas FC
  • Camino Real Pachuca, Pachuca Universidad del Futbol
  • Fiesta Inn Pachuca Gran Patio, Pachuca Estadio Hidalgo
  • The Westin Monterrey Valle, Rayados Training Centre
  • The Westin Guadalajara, Chivas Verde Valle
  • DoubleTree by Hilton Toluca, La Nueva Casa del Futbol Toluca
  • CAR, Centro de Alto Rendimiento, CDMX
Selección Mexicana
Estados Unidos
Selección de Canadá
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×