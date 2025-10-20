OFICIAL: TV Azteca transmitirá el partido del Cruz Azul en la Jornada 14 del Apertura 2025

Buen comienzo de semana tendremos en TV Azteca con el duelo Necaxa y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX , que se jugará este martes 21 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes y será transmitido en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con toda la cobertura, análisis y pasión que nos caracteriza.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Cómo llegan Cruz Azul y Necaxa para este encuentro?

El conjunto de Cruz Azul llega a este partido como uno de los equipos más sólidos del torneo, peleando los primeros puestos de la tabla y con una racha positiva que ilusiona a su afición.

Bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, los cementeros vienen de ganar el Clásico Joven venciendo con marcador de 2-1 al América y así ubicarse en el segundo puesto de la tabla con 28 unidades.

La Máquina ha mostrado orden defensivo, dinamismo en el medio campo y contundencia en ataque, con figuras como José Paradela y Gabriel Fernández marcando diferencia.

Por su parte, Necaxa busca cerrar el torneo con dignidad y sumar puntos que lo acerquen a la zona de repechaje que ya se ve muy lejano. Aunque ha tenido altibajos, el equipo de Aguascalientes suele hacerse fuerte en casa y podría complicarle el panorama a los cementeros. Jugadores como Diber Cambindo y Agustín Palavecino serán clave para intentar sorprender a los visitantes.

Este encuentro no solo representa tres puntos vitales en la recta final del torneo, sino también una oportunidad para que Cruz Azul mantenga el ritmo competitivo rumbo a la Liguilla. La Máquina ha sido uno de los equipos más regulares como visitante, mientras que Necaxa necesita recuperar terreno ante su gente.

¿Dónde ver el partido Necaxa vs Cruz Azul?

El encuentro entre Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 14 del Apertura 2025 lo podrás ver por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

La transmisión de TV Azteca incluirá el previo con los expertos de Azteca Deportes, análisis táctico, entrevistas exclusivas y toda la emoción en la voz de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes estarán al frente de la narración y comentarios.

