Arsenal vs Lille: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 2 de la Champions League

El futbol de clubes en su nivel más alto llega con su Fecha 2 a disputarse este martes y miércoles 13 y 14 de octubre de 2026. Ante eso, cada punto cuenta y este Arsenal vs Lille ofrecerá un espectáculo de lujo. El encuentro ocurrirá a las 13:00 horas en tiempo del centro de México y he aquí la mejor información del dónde y cómo ver EN VIVO el juego agendado en el Emirates Stadium.

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¿Qué esperar del Arsenal vs Lille de la Jornada 2 de la Champions League?

El monarca de Inglaterra es uno de los clubes con serias posibilidades de aspirar a lo más alto en el nivel europeo. Se quedaron a nada de levantar La Orejona el año pasado, por lo que quieren revancha inmediata. Ganaron su primera jornada en una dura visita a Nápoles y ahora les toca defender su casa ante el arribo de los franceses. Los cañoneros lucen favoritos, pero Lille urge de las unidades y eso les convierte en un rival de cuidado.

Y es que el conjunto de Francia ha iniciado con todo la feroz lucha por la punta de la Ligue 1. Ahora marchan segundos con 13 unidades obtenidas… detrás de las 14 del Mónaco. Mientras que en los asuntos europeos, iniciaron con una dolorosa derrota como locales (2-3) ante el Real Betis Balompié. Por ello, esta visita se convierte en urgente, respecto a la obtención de puntos. Cero unidades tras dos fechas comenzaría a forjar un camino muy complicado de revertir.

¿Dónde ver EN VIVO el Arsenal vs Lille de la Champions League?

En México, esta será la última temporada donde los derechos le pertenezcan a estas dos cadenas, pues se anunciaron cambios desde mediados de 2027. Pero para la presente campaña… son FOX ONE y HBO/TNT los que transmiten los partidos de la UCL. Y en específico, este juego va por la señal de HBO.

Posibles alineaciones Arsenal vs Lille