¡Se nos casa! Aryna Sabalenka anuncia su compromiso

El tenis también vive historias de amor. La actual número uno del mundo, Aryna Sabalenka, anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis, desatando una ola de reacciones dentro y fuera de las canchas.

La jugadora compartió en Instagram un emotivo video del momento de la propuesta, acompañado del mensaje: "Tú y yo, para siempre", junto a un emoji de anillo y corazón. La publicación rápidamente se volvió tendencia y provocó miles de comentarios, incluidos los de figuras destacadas del circuito profesional.

Entre quienes enviaron sus felicitaciones estuvieron Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova, esta última incluso podría enfrentarse a Sabalenka en los cuartos de final del próximo torneo de Indian Wells.

Amor en lo personal, enfoque total en lo profesional

La noticia llega en un momento clave para Sabalenka, quien está lista para volver a competir en el torneo de Indian Wells, que inicia este miércoles en el desierto del sur de California. Será su primer certamen desde que disputó la final del Abierto de Australia el pasado 31 de enero.

En aquella definición, la bielorrusa cayó en un intenso partido ante Elena Rybakina por 6-4, 4-6 y 6-4, en un duelo que mostró su carácter competitivo y su capacidad para pelear hasta el último punto. Ahora, Sabalenka buscará reencontrarse con su mejor versión en la pista, pero lo hará con una sonrisa distinta. El compromiso marca un momento especial en su vida personal, justo cuando continúa consolidándose como la referencia del tenis femenino a nivel mundial.

Indian Wells, el siguiente reto

El torneo de Indian Wells representa una nueva oportunidad para la número uno del ranking. Además del atractivo deportivo, el evento podría ofrecer un posible cruce con Amanda Anisimova en cuartos de final, lo que añade un ingrediente especial tras las felicitaciones públicas entre ambas.

Para la afición de México y Latinoamérica, siempre pendiente de las grandes figuras del deporte blanco, la historia de Sabalenka demuestra que detrás de cada campeona hay también una mujer viviendo momentos únicos fuera de la cancha.

Aryna ya ganó el partido más importante en lo personal. Ahora, el siguiente desafío la espera con raqueta en mano en California.

