Isaac del Toro será escudero de Pogacar en la Strade Bianche

El ciclismo mundial se prepara para un sábado de alto voltaje. El esloveno Tadej Pogacar, vigente campeón del mundo y cuádruple ganador del Tour de Francia, reaparecerá en competencia este 7 de marzo en la exigente Strade Bianche, donde liderará al poderoso UAE Team-XRG.

Te puede interesar: Deporte mundial en alerta por crisis en Oriente Medio

Será el debut en la temporada 2026 para Pogacar, quien no compite desde Il Lombardía en octubre de 2025. El esloveno regresa con hambre de gloria y con la mira puesta en conquistar por cuarta vez la clásica del 'sterrato', luego de sus triunfos en 2022, 2024 y 2025, muchas veces con ataques lejanos que ya son parte de la historia de la carrera.

Entrevista Exclusiva: Eduardo ‘Sugar’ Núñez, campeón superpluma por la FIB y próximo rival de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete

Un equipo poderoso con presencia mexicana

El UAE Team-XRG no llegará solo con su máxima figura. A su lado estará el mexicano Isaac del Toro, subcampeón del Giro 2025 y reciente ganador del Tour de los UAE, consolidado como una de las grandes promesas latinoamericanas del pelotón internacional.

Completan la escuadra Jan Christen, Felix Grobschartner, Domen Novak, Florian Vermeersch y Kevin Vermaerke, en un bloque sólido que ya presume múltiples victorias en el arranque del año.

"La Strade es una carrera de la que tengo recuerdos inolvidables. Mi historial allí es bastante bueno y espero volver a estar en una buena posición el sábado", declaró Pogacar.

El campeón del mundo reconoció que la lista de salida será de alto nivel, algo que incrementa la emoción para los aficionados. También confesó que vivió el inicio de temporada desde otra perspectiva. "Hasta ahora he estado animando desde el sofá, así que estoy emocionado por volver a concentrarme y por fin competir", comentó, dejando claro que la motivación está intacta.

Un recorrido menos extenso en grava

La edición 2026 contará con 202.7 kilómetros y presentará una dificultad moderadamente menor respecto a años anteriores. Se eliminaron los sectores de La Plana y Serravalle, reduciendo los tramos de grava de 80 a 64 kilómetros, distribuidos en 14 sectores. Sin embargo, seguirán puntos clave como Monte Sante Marie y S. Martino in Grania, donde Pogacar ha atacado con fiereza en el pasado

Antes del desenlace en la Vía Santa Caterina y la icónica Piazza del Campo, en Siena, el pelotón enfrentará Colle Pinzuto y Le Tolfe, sectores que suelen definir a los más fuertes. El espectáculo está garantizado. Pogacar vuelve al sterrato… y Latinoamérica estará atenta al papel de Isaac del Toro en una de las clásicas más espectaculares del calendario.

Te puede interesar: Días y horarios de los JUEGOS de México en el Clásico Mundial de Beisbol