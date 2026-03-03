Quizá en futbol no, pero México lleva récord de medallas en este deporte mundial

En futbol México ha llegado a un logro histórico que ni Argentina tiene. Sin embargo, se sabe que también ha tenido muchos problemas a lo largo de la historia, pues nunca pudo superar el quinto partido y desde la Copa Mundial de la FIFA 2026 que no alcanza llegar a ese 5º encuentro. Mientras tanto, en otro deporte el país azteca lleva un gran récord de medallas.

Resulta que mientras en futbol no puede destacar a nivel global, México ocupa el segundo lugar del medallero en el Mundial de Clavados 2026. Además, la próxima fecha del Mundial de Clavados 2026 será en México pese a que había sido cancelada por los hechos de público conocimiento en Jalisco.

México se destaca en el Mundial de Clavados 2026

Resulta que la delegación de México cerró la primera parada del Mundial (Canadá, México como primeras dos jornadas y China como la gran final) en el 2º lugar del medallero general, solo por debajo de la potencia, China. Pues los deportistas mexicanos tuvieron éxito en Montreal al coronarse con cuatro medallas (tres de plata y una de bronce).

TE PUEDE INTERESAR:



Gracias a ese buen desempeño, todos los medallistas mencionados ya tienen su lugar asegurado para competir en la Súper Final de Beijing que se realizará en mayo. Con el récord que los ubica en el segundo lugar, hay muchas expectativas sobre lo que podrán hacer los deportistas mexicanos siendo locales en Zapopan y luego en la gran final en Pekín.

Todas las medallas de México en el Mundial de Clavados 2026

Plata en Equipo Mixto (3m y 10m): Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Gabriela Agúndez

Plata en Trampolín 3m sincronizados (Varonil): Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya

Plata en Plataforma 10m sincronizados (Varonil): Randal Willars y Kevin Berlín

Bronce en Trampolín 3m sincronizados (Femenil): Lía y Mía Cueva

México recupera la sede para la segunda jornada del Mundial de Clavados 2026

Aunque se hablaba del cambio de sede debido a la situación de violencia en Zapopan, finalmente se disputará de todas maneras. Así, la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics 2026 sí se realizará en México.

