Así fue la triste muerte de Black Warrior, el eterno rival de Místico

El 10 de enero de 2023 se confirmó el fallecimiento de Black Warrior , recordado por ser uno de los grandes rivales de Místico durante la etapa dorada del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Su muerte generó conmoción entre aficionados de la lucha libre, compañeros de profesión y distintas generaciones de luchadores que crecieron viéndolo brillar en los cuadriláteros.

Atlético Mineiro vs Palmeiras EN VIVO y GRATIS, Jornada 1 del Brasileirao temporada 2026

Más allá de su legado deportivo, los últimos años de vida del luchador estuvieron marcados por momentos profundamente dolorosos. En 2022 había sufrido una lesión que lo alejó temporalmente de la disciplina y poco después enfrentó la pérdida de su hijo: Black Warrior Jr..

La muerte de Black Warrior Jr: el golpe más duro para el luchador

La pérdida de su hijo fue una tragedia que golpeó emocionalmente a Black Warrior y lo llevó a atravesar una etapa compleja, en la que también luchó contra problemas de adicciones y encontró refugio en la fe cristiana. Su fallecimiento fue uno de los episodios más devastadores en la vida de Jesús Toral López, nombre real del luchador.

Black Warrior Jr. falleció tras una serie de complicaciones derivadas de una lesión en las cervicales sufrida dentro del ring. Esto generó un fuerte impacto en el ambiente de la lucha libre y abrió un debate sobre los riesgos físicos que enfrentan los luchadores.

Este suceso marcó un antes y un después en la vida del veterano luchador, quien se mostró visiblemente afectado en sus apariciones públicas y entrevistas. Para muchos cercanos, ese dolor fue determinante en el retiro paulatino de Black Warrior de la actividad constante. Pero se mantenía ligado al deporte como entrenador y formador de nuevas generaciones.

Las causas de la muerte de Black Warrior siguen siendo un misterio

Hasta el momento, las causas oficiales del fallecimiento de Black Warrior no han sido reveladas. Ni su familia ni la empresa en la que impartía clases ofrecieron detalles específicos sobre el motivo de su muerte. Esto generó diversas especulaciones entre los seguidores del luchador.

Lo cierto es que su partida dejó un vacío importante en la historia reciente de la lucha libre mexicana. El gladiador será recordado no solo por su rivalidad con Místico y sus grandes combates, sino también por la lucha personal que enfrentó fuera del ring, marcada por la tragedia y el dolor.