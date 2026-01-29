Leyenda de la WWE confirma que no estará en el Royal Rumble; esta es la razón

Estamos a unas horas para que se lleve a cabo uno de los eventos más importantes que la WWE tendrá a lo largo del 2026. El Royal Rumble está a la vuelta de la esquina, por lo que los rumores en torno a quiénes participarán en esta Batalla Real no cesan en las redes sociales.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Son muchas las sorpresas que la WWE planea en el Royal Rumble a través de luchadores que harán su regreso a la empresa o, bien, mediante figuras que han estado fuera del roster principal durante los últimos meses. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrirá con una de sus superestrellas, Seth Rollins?

Seth Rollins, figura de la WWE, confirma que no estará en el Royal Rumble

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Seth Rollins haga acto de presencia en el Royal Rumble después de la lesión que sufrió hace unos meses al defender su Campeonato Mundial de Peso Pesado; sin embargo, recientemente la leyenda de la WWE confirmó que no estará presente en este evento.

Te puede interesar: ¿Rey Mysterio se perderá el WWE Royal Rumble por lesión?

Te puede interesar: Figura del América podría dejar el club para llegar a Europa

Y es que, de acuerdo con First Take, Seth Rollins ha negado tajantemente su participación en la siguiente edición de la Batalla Real luego de confirmar que aún no se encuentra listo físicamente, lo anterior recordando que fue sometido a una cirugía del manguito rotador en octubre del año pasado, lo cual le impide formar parte de este evento.

Aún así, Seth Rollins no descartó su participación en la próxima edición de Wrestlemania toda vez que, de acuerdo con sus palabras, llegaría en tiempo y forma a este evento: “Me quedan dos meses por delante. Ojalá pudiera meterme ahí, pero ese no va a ser el caso. No voy a estar en el Royal Rumble”, mencionó.

¿Chris Jericho estará en el WWE Royal Rumble?

Quien sí suena como una carta fuerte de la WWE para hacer su regreso en esta edición del Royal Rumble es Chris Jericho , figura y leyenda de la empresa quien, tras terminar su contrato profesional con AEW, podría cerrar su retiro como profesional precisamente en la marca en donde logró los mayores éxitos de su carrera.