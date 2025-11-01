Así luce actualmente la exitosa figura de la lucha libre Chavo Guerrero Jr.

Chavo Guerrero Jr. es uno de los luchadores profesionales más destacados de México. Su paso por la Lucha Underground, World Championship Wrestling, la Total Nonstop Action Wrestling (TNA), All Elite Wrestling (AEW) y la World Wrestling Federation/Entertainment/WWE consagraron su éxito rotundo.

El integrante de la Dinastía Guerrero de luchadores permanece activo en las redes sociales y ha hecho apariciones públicas en los últimos meses. Así se encuentra en la actualidad el hijo del fallecido Chavo Guerrero Sr.

¿Cómo luce actualmente el luchador Chavo Guerrero Jr.?

El nieto del legendario luchador Gory Guerrero, se mantiene activo en las redes sociales, especialmente en Instagram. Allí posee más de 227 mil seguidores que acompañan sus pasos en la industria del entretenimiento.

El sobrino de Mando, Héctor y Eddie Guerrero siempre es elogiado por sus seguidores, quienes lo aprecian por haber sido Campeón Mundial de la ECW y la WCW/WWE. Como luchador de parejas, Salvador Guerrero IV, como realmente se llama el deportista, obtuvo también el Campeonato Mundial en Parejas de la TNA. Este logro fue conseguido dos veces junto a Hernández.

En la actualidad, Chavo Guerrero Jr. luce una figura imponente para su edad y se muestra lleno de vitalidad y ganas de seguir luchando en el ring. Así lo ha comentado en diversos programas de radio y televisión que ha visitado en los últimos meses.

Carrera de Chavo Guerrero Jr. en lucha libre y la actuación

Si bien el luchador regresó a TNA Wrestling en marzo de 2025, también está activo como actor y productor en Hollywood. En este sentido, entrenó al actor Zac Efron en 2023 para una de sus películas.

Chavo Guerrero Jr. tuvo éxito en varias promociones de lucha libre a lo largo de su carrera.