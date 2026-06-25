Así queda el Grupo E del Mundial 2026, tras la HISTÓRICA victoria de Ecuador sobre Alemania

La jornada del Grupo E de este jueves 25 de junio quedará grabada en la memoria de los aficionados al futbol internacional, luego de un cierre electrizante y lleno de dramatismo en la definición del sector.

El escenario en Nueva York fue testigo de uno de los capítulos más memorables del torneo, donde el corazón y la garra sudamericana se impusieron ante la jerarquía europea en un duelo que mantuvo a los espectadores al borde de la butaca hasta el silbatazo final.

Te puede interesar: OFICIAL: México alcanza a CUATRO campeones del mundo en un récord histórico

Ecuador con el corazón en la mano remontó a Alemania

Ecuador saltó al terreno de juego sabiendo que se jugaba la vida en el certamen, pero el panorama lució oscuro en un principio al enfrentarse a una siempre imponente selección de Alemania. Fieles a su estilo histórico, los teutones impusieron condiciones, obligando al combinado sudamericano a remar contracorriente en un partido que exigía perfección absoluta. Sin embargo, la escuadra ecuatoriana demostró una resiliencia inquebrantable, dejando el corazón en la cancha para gestar una remontada heroica que resonará por mucho tiempo.

Con anotaciones fundamentales de Angulo y Plata, el conjunto sudamericano logró darle la vuelta a los cartones para sellar un triunfo definitivo de 2-1 sobre el cuadro alemán.

Te puede interesar: OFICIAL: Las selecciones que HOY jueves 25 de junio pueden calificar a los 16avos de final

Costa de Marfil seguró su boleto a la siguiente ronda

De manera simultánea en el desarrollo de la jornada, la selección de Costa de Marfil hizo lo propio en su respectivo compromiso. El equipo africano ejecutó su plan de juego al vencer 2-0 a Curazo con doblete de Nicolas Pépe, asegurando de esta forma su pase a la siguiente ronda del torneo mundialista y demostrando que será un rival incómodo en la fase de eliminación directa.

Te puede interesar: Turquía vs Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Grupo D en el Mundial 2026; marcador online

Así quedó la tabla del Grupo E del Mundial 2026

La selección de Alemania logró mantenerse en la cima de la clasificación general. El conjunto teutón finalizó su participación en esta fase de grupos como el líder absoluto del sector E al sumar un total de 6 puntos, producto del colchón que consiguió en sus dos primeras victorias.

Por su parte, Costa de Marfil se quedó con el subliderato del grupo, amarrando el pase directo y validando el buen nivel mostrado a lo largo de esta primera etapa para instalarse en los cruces de eliminación.

Finalmente, la histórica victoria y los tres puntos conseguidos le otorgaron a Ecuador una justa recompensa. La selección sudamericana logra clasificar a la siguiente ronda metiéndose oficialmente como uno de los mejores terceros del Mundial, manteniendo vivo el sueño gracias a una tarde inolvidable en Nueva York.

Al final, la selección de Curazao se despidió de esta justa mundialista con un punto histórico, donde le empató a la selección de Ecuador desde Kansas.

Te puede intersar: Turquía vs Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Grupo D en el Mundial 2026; marcador online