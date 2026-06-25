OFICIAL: México alcanza a CUATRO campeones del mundo en un récord histórico

La Selección Mexicana completó su participación en la primera etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con un paso perfecto. El conjunto nacional logró imponerse y vencer a todos sus rivales correspondientes al Grupo A (Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia), asegurando el liderato y su boleto a la fase de eliminación directa con el total de los puntos disputados y sin recibir goles.

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El éxito del equipo no se limitó únicamente a las tres victorias consecutivas, sino que se cimentó en una absoluta solidez defensiva, donde durante los tres compromisos disputados en esta ronda, la escuadra mexicana mantuvo su portería en ceros, cerrando la fase sin permitir un solo gol en contra.

Este rendimiento trasciende el torneo actual y marca un hito definitivo. Con este registro, México ingresa a un club de máxima élite en la historia del futbol al convertirse en apenas la sexta selección en toda la historia de los Mundiales que logra ganar todos sus partidos de fase de grupos sin recibir ninguna anotación.

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¿Qué selecciones nacional han gaando todos sus partidos de Fase de Grupos de un Mundial?

El conjunto azteca comparte ahora este récord histórico de perfección y solidez defensiva exclusivamente con potencias mundiales, uniéndose a lo hecho por Holanda en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018.

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