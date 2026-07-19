¿Cuándo es el próximo Mundial de la FIFA? Año y países anfitriones

Se nos va la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya estamos pensando en la justa veraniega que se dará en cuatro años. Por primera vez, habrá seis países mundialistas y por si fuera poco, en tres continentes diferentes. El Mundial 2030 empezará en Sudamérica con partidos en Paraguay, Uruguay y Argentina y poco después, nos moveremos al 'Viejo Continente' y a África para seguir la fiesta del futbol en España, Portugal y Marruecos.

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En lo que pinta ser una Copa Mundial de la FIFA totalmente histórica, estaremos en la parte sur del continente americano para empezar el torneo y celebrar los 100 años del primer Mundial que se celebró en Uruguay justamente en 1930. Tras los partidos inaugurales, viajamos a Europa y a la parte norte del continente africano para seguir con el certamen en los dos países de la península ibérica (Portugal y España) y en Marruecos.

¿Cuándo inicia y cuándo acaba?

La Copa Mundial de la FIFA 2030 empezará el 8 de junio y la gran final está programada para el 21 de julio. Cabe recordar que, el Estadio Centenario albergará el partido inaugural de Uruguay, el Estadio Monumental de Buenos Aires hará lo propio con la Selección de Argentina y el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb en Asunción con el combinado paraguayo.

Cabe destacar que, los seis países anfitriones ya están clasificados al Mundial 2030, por lo que hay 42 puestos disponibles para todas las selecciones nacionales. Por otro lado, habrá que ver lo que sucede en las eliminatorias de la Conmebol con ya tres naciones clasificadas y podríamos observar a Bolivia, Venezuela o Chile en la justa veraniega.