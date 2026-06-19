Así quedó el Grupo B del Mundial 2026, tras los partidos de Canadá y Suiza

La segunda jornada del Grupo B dejó un saldo espectacular y confirmó a las dos potencias que pelearán por el liderato absoluto. Con actuaciones contundentes, Canadá y Suiza demostraron su poderío ofensivo y dejaron la mesa servida para un cierre inmejorable.

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Canadá no tuvo piedad, el combinado canadiense hizo vibrar a su afición al conseguir una victoria histórica. La escuadra local aplastó con un contundente 6-0 a la selección de Qatar. Esta lluvia de goles no solo evidenció su gran nivel, sino que los catapultó a la cima del sector gracias a una enorme diferencia de anotaciones, además de ser su primer trienfo en un mundial.

Suiza, por su parte, cumplió con las expectativas al mantener el paso firme en su respectivo compromiso. El cuadro europeo desplegó un futbol práctico y efectivo para derrotar cuatro por uno a Bosnia y Herzegovina. Con este resultado, el equipo helvético sumó tres puntos vitales para igualar en unidades a los norteamericanos en la clasificación general.

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Grupo B al Rojo Vivo: Canadá y Suiza definen todo

Tanto Canadá como Suiza comparten el liderato con cuatro puntos totales, dejando a Bosnia y Qatar agonizando en el fondo con apenas un punto.

La punta se definirá en un choque directo y electrizante durante la última fecha. El vencedor avanzará como líder indiscutible, asegurando ventaja deportiva para la siguiente ronda. Sin embargo, al conjunto canadiense le bastará un simple empate para asegurar el primer lugar, gracias a su goleada. Todo está listo hoy.

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Grupo B tras la Jornada 2

Canadá: 4 puntos

Suiza: 4 puntos

Bosnia y Herzegovina: 1 punto

Qatar: 1 punto

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Partidos de la Jornada 3 del Grupo B del Mundial 2026

Ambos encuentros se disputarán el 24 de junio de 2026 a la misma hora (13:00, hora del centro de México):



Suiza vs Canadá

Bosnia y Herzegovina vs Catar