Canadá vs Qatar: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del jueves 18 de junio, partido del Grupo B del Mundial 2026, marcador en línea, por internet y online

Canadá y Catar se enfrentan hoy en un decisivo encuentro de la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el partido se disputará en el Estadio Vancouver, que promete convertirse en un mar rojo para apoyar al conjunto canadiense.

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Ambos equipos llegan a este compromiso tras rescatar sendos empates 1-1 en sus respectivos debuts (Canadá frente a Bosnia-Herzegovina y Catar ante Suiza), por lo que el grupo se encuentra completamente igualado y este resultado podría definir el rumbo hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

La selección de Canadá, dirigida por Jesse Marsch, busca quitarse los nervios mostrados en el partido inaugural en Toronto y conseguir la primera victoria de su historia en Mundial. La gran noticia para los locales es el regreso de su capitán y máxima figura, Alphonso Davies, quien se perdió el primer juego por una molestia en el tendón de la corva pero ya está disponible para saltar a la cancha.

El cuerpo técnico ha hecho énfasis en corregir la contundencia, luego de no haber podido aprovechar las nueve jugadas de tiro de esquina que generaron apenas en la primera mitad de su debut. Por su parte, Catar llega con la intención de dar la sorpresa en territorio norteamericano y también persigue su primer triunfo histórico en una justa mundialista.

El cuadro asiático demostró un orden defensivo notable y capacidad de reacción en su partido anterior, virtudes que pretenden replicar ante la velocidad canadiense. El único antecedente entre ambas escuadras data de un amistoso en 2022 en el que Canadá se impuso 2-0, por lo que este choque mundialista representa la oportunidad perfecta de revancha para los cataríes en un escenario con la máxima presión posible.



Alineaciones Canadá vs Qatar

Canadá: Crépeau, Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston, Ahmed, Koné, Eustaquio, Buchanan, Larin, David.

Qatar: Abunada, Al-Amin, Khoukhi, Miguel, Al Oui, Laye, Madibo, Abdulsallam, Afif, Abdurisag, Junior

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Pronóstico Canadá vs Qatar

De acuerdo con todos los factores del partido, el pronóstico sería un Canadá 2 - 0 Qatar (repitiendo el resultado del único antecedente que tienen del año 2022).

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