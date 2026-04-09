OFICIAL: México jugará un partido en Toluca, previo a la Copa Mundial de la FIFA en este día de abril 2026

La Selección Mexicana Femenil cerrará su actividad de la Fase de Grupos buscando asegurar el liderato y su pase a la siguiente ronda. El equipo tricolor disputará este partido en Toluca, teniendo como rival a Puerto Rico, el próximo sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas en la sede del Estadio Nemesio Díez.

Esta importante cita se da mientras la Selección Mexicana Femenil continúa su camino en las eliminatorias de la Concacaf W, con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Días antes de llegar a Toluca, el próximo 10 de abril de 2026, el combinado nacional se medirá ante su similar de Islas Vírgenes en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas.

Hasta el momento la Selección Mexicana Femenil llevan un paso perfecto y dominante

Resultados previos: Arrancaron la eliminatoria con dos goleadas como visitantes: un aplastante 14-0 contra San Vicente y las Granadinas, y un contundente 7-0 contra Santa Lucía.

Arrancaron la eliminatoria con dos goleadas como visitantes: un aplastante 14-0 contra San Vicente y las Granadinas, y un contundente 7-0 contra Santa Lucía. Posición actual: Se ubican en el segundo lugar del Grupo A. Están momentáneamente por debajo de Puerto Rico, aunque las caribeñas tienen un partido más jugado.



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Más allá de los resultados positivos, el equipo destaca por una notable evolución en su funcionamiento grupal, estableciendo los cimientos necesarios para encarar el proceso mundialista y la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este certamen de la Concacaf es de vital importancia, ya que funciona como el filtro definitivo para obtener los boletos hacia la cita mundialista y para asegurar un lugar en la justa olímpica de 2028. Debido a esto, cada partido es una oportunidad estratégica para sumar puntos y afianzar la jerarquía del Tri Femenil en la región.

Precio de boletos y próximos compromisos

La respuesta de los aficionados en Zacatecas ha sido favorable, con entradas disponibles en los siguientes rangos de precio:



Cabeceras y zonas altas: 125 pesos.

125 pesos. Preferente numerada: 301 pesos (sección con disponibilidad limitada).

Una vez concluido el duelo en territorio del Bajío, la Selección Mexicana seguirá su exigente calendario enfrentando a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez, un compromiso que será determinante para sus aspiraciones internacionales. Cabe mencionar que, hasta el momento, aún no hay información oficial sobre la venta de boletos para este encuentro.

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