Así termina el Grupo B, tras el partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

En el Estadio Toronto, la selección de Canadá y su similar de Bosnia y Herzegovina firmaron un vibrante empate 1-1, dejando a ambas escuadras con un sabor agridulce en su esperado debut mundialista en el arranque de las acciones del Grupo B.

Desde el primer minuto, el encuentro se tornó sumamente físico y táctico, Bosnia y Herzegovina sorprendió a los locales imponiendo condiciones, fue exactamente en el minuto 20 cuando Jovo Lukić silenció a la afición, definiendo con la cabeza el 0-1 en el marcador.

La escuadra europea mostró una gran solidez defensiva durante el resto del primer tiempo, llevando el control de las acciones al descanso y demostrando que no serán un rival fácil en esta fase de grupos, pero Canadá tuvo el dominio del balón.

Sin embargo, Canadá, tras varios intentos y una presión asfixiante sobre el arco rival, el esfuerzo rindió frutos al minuto 77. El goleador Cyle Larin apareció en el área en el momento justo para perforar las redes y desatar la locura en las gradas, empatando los cartones. Obteniendo el primer punto en la historia de los mundiales para Canadá.

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¿Cómo quedó el Grupo B del Mundial 2026?

Tras este primer enfrentamiento de la jornada, la situación en el Grupo B empieza a tomar forma. Al dividirse los puntos, la tabla de posiciones queda momentáneamente de la siguiente manera, a la espera de lo que suceda con los demás integrantes del sector el día de mañana:



Canadá: 1 punto (Diferencia de goles: 0)

Bosnia y Herzegovina: 1 punto (Diferencia de goles: 0)

Catar: 0 puntos (Por jugar)

Suiza: 0 puntos (Por jugar)

Con este empate, los norteamericanos y los europeos comparten temporalmente la cima. No obstante, el liderato definitivo de esta primera fecha dependerá por completo del resultado que arroje el enfrentamiento de entre Catar y Suiza.

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¡Se reparten puntos en Canadá! 🇨🇦⚽



El anfitrión rescató un punto frente a Bosnia y Herzegovina. Su siguiente rival será Catar.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca



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La Agenda Mundialista 2026: ¿Qué Partidos se Jugarán Mañana?

La emoción del futbol de primer nivel no se detiene, y mañana, sábado 13 de junio, nos espera una cartelera espectacular que ningún aficionado querrá perderse.



Qatar vs Suiza (Grupo B) : La actividad de este grupo se cerrará con un choque de estilos. Ambas selecciones buscarán aprovechar el empate de hoy entre Canadá y Bosnia, para saltar en solitario al primer lugar de la tabla.

: La actividad de este grupo se cerrará con un choque de estilos. Ambas selecciones buscarán aprovechar el empate de hoy entre Canadá y Bosnia, para saltar en solitario al primer lugar de la tabla. Brasil vs Marruecos (Grupo C) : El j ogo bonito sudamericano hace su esperado debut frente a una aguerrida, táctica y siempre peligrosa escuadra africana.

: El j hace su esperado debut frente a una aguerrida, táctica y siempre peligrosa escuadra africana. Haití vs Escocia (Grupo C) : Caribeños y europeos chocarán buscando dar la campanada y sumar sus primeros puntos vitales del certamen mundialista.

: Caribeños y europeos chocarán buscando dar la campanada y sumar sus primeros puntos vitales del certamen mundialista. Australia vs Turquía (Grupo D): Un duelo que promete ser muy físico y dinámico para cerrar con broche de oro la jornada futbolera.

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