Raúl Jiménez se enfrentará a un coreano que será su nuevo compañero en el Wolves

El mundo del futbol a menudo nos regala historias que parecen sacadas de un guion cinematográfico, y la próxima jornada del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no es la excepción. Cuando México y Corea del Sur salten al césped del Estadio Akron en Guadalajara este 18 de junio, el choque no será solo una cuestión de banderas y escudos; será el escenario de un reencuentro muy especial entre Raúl Jiménez y Hwang Hee-chan.

El Lobo de Tepeji, quien vuelve a aparecer en el centro de la escena tras anunciarse oficialmente su esperado retorno a los Wolverhampton Wanderers —club donde es considerado un auténtico ídolo—, vivirá una jornada cargada de nostalgia. Tras finalizar su vínculo con el Fulham y quedar como agente libre, ha decidido volver a casa.

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Una amistad que trasciende las fronteras

Del otro lado del campo, en la escuadra surcoreana, estará un rostro más que familiar: Hwang Hee-chan. El delantero asiático, que volverá a ser compañero de Jiménez en el club inglés, no pudo ocultar su entusiasmo durante la conferencia de prensa previa al Mundial. Para Hwang, enfrentar a Raúl no es un simple partido más. "Tuvimos ese tipo de jugadas, e incluso anoté un gol gracias a una asistencia de Jiménez; creo que será muy grato volver a verlo", confesó el surcoreano ante los medios, visiblemente emocionado.

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La relación entre ambos va mucho más allá de los registros estadísticos. El delantero de los Wolves destacó que la conexión con el mexicano fue inmediata desde su etapa compartida en Inglaterra: "Cada vez que nos veíamos en el terreno de juego, solíamos platicar al terminar los partidos. Haber jugado al lado de un futbolista tan grande como él es un gran recuerdo para mí, y creo que será muy lindo y un honor encontrarnos ahora como rivales en la misma cancha".

Un duelo de líderes en Guadalajara

El Estadio Akron será testigo de este desafío entre líderes. El dueño de casa se impuso en el debut ante Sudáfrica y los asiáticos hicieron lo propio frente a Chequia. Por esta razón, el juego del próximo jueves en Guadalajara será muy importante

Una de las grandes decisiones que deberá tomar Javier Aguirre será en relación al reemplazo de Montes, expulsado en los minutos finales del desafío inaugural en el Estadio Ciudad de México.