Así va el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras los juegos de Estados Unidos y Paraguay

Estados Unidos aseguró su participación en la ronda de 32avos al vencer a Australia 2-0 en la segunda fecha de actividad del Grupo D. Además, el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino acabó como líder del sector porque Paraguay eliminó a Turquía al imponerse con el gol más rápido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El USMNT llegó a seis puntos en la primera ronda del torneo gracias a su triunfo sobre el combinado oceánico con un autogol de Cameron Burgess sumado a una anotación de Alex Freeman. Pese a la derrota, Australia se mantiene como segundo lugar del Grupo D gracias a que tiene mejor diferencia de goles que Paraguay. Los australianos están igualados con dos anotaciones a favor y dos en contra mientras que los guaraníes están con -2 al solo sumar dos tantos anotados y cuatro recibidos.

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Por su parte, los turcos se convirtieron en el segundo equipo eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al no sumar puntos en la segunda jornada del Grupo D. El combinado dirigido por Vincenzo Montella siguió los pasos de Haití, quien es el último lugar del Grupo C.

El Grupo D terminará su actividad de la primera ronda del torneo el próximo 25 de junio con partidos en horario simultáneo de las 8:00 p.m. El cuadro estadounidense enfrentará a Turquía en el Estadio de Los Ángeles mientras que Paraguay y Australia se verán las caras en el inmueble de la Bahía de San Francisco. Los sudamericanos y los oceánicos tienen mucho en juego porque el segundo lugar enfrentará al segundo lugar del Grupo G que por ahora es Irán.

Así va el Grupo D tras los triunfos de Estados Unidos y Paraguay