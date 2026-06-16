Así va el Grupo G tras los partidos de Bélgica e Irán, de la Copa Mundial la FIFA 2026™

Nueva Zelanda es el líder del Grupo G de la Copa Mundial la FIFA 2026™ después de la primera jornada. Los oceánicos igualaron a dos goles por bando con los "Príncipes de Persia", pero el Fair Play les dio la ventaja. Ehsan Hajsafi, defensor iraní, fue amonestado en los últimos minutos del encuentro y eso benefició a los "All Whites". Además, Bélgica y Egipto empataron 1-1 más temprano, por lo que la diferencia de goles anotados es el primer criterio de desempate entre los cuatro equipos.

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Tanto belgas como egipcios también quedaron igualados en tarjetas amarillas, con dos por equipo, por lo que no se establece la posición en el sector con base en el criterio del Fair Play. Por eso, se recurre al ranking de la FIFA, que es el tercer criterio de desempate en la Copa del Mundo. En la última actualización, los belgas ocupan la 10° posición mientras que los egipcios están colocados en la 29°. La cuestión es que este será un factor para tener en cuenta en caso de que los equipos acaben con la misma cantidad de puntos en la fase de grupos.

Así va el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo G PJ G E P GF GC DG PTS Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1 Egipto 1 0 1 0 0 0 0 1

La actividad del Grupo G continuará el 21 de junio cuando Bélgica enfrente a Irán en el Estadio de Los Ángeles a las 13:00, tiempo del centro de México. Después, Nueva Zelanda será el equipo local en el Estadio de Vancouver ante Egipto para cerrar la jornada a las 19:00.

It ends in a draw. 🟰#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Es importante recordar que el primer lugar del Grupo G enfrentaría a uno de los terceros lugares de los grupos A, E, H, I y J. Por su parte, el segundo lugar del sector tiene definido enfrentar al segundo clasificado del Grupo D, donde están Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.