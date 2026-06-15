Bélgica vs Egipto: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del lunes 15 de junio, juego del Grupo G por el Mundial 2026; marcador en línea, por internet online

El Seattle Stadium se viste de gala este lunes para el vibrante debut de Bélgica y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un choque de dinámicas opuestas donde la renovación y la historia se citan sobre el césped.

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Bélgica arranca su 15ª aventura mundialista cobijada por una sólida eliminatoria invicta (G5, E3). Aunque conserva pilares de su recordada "generación dorada", la savia nueva bajo la tutela del técnico francés Rudi García promete dinamita; los Diablos Rojos firmaron 29 goles en la clasificación de la UEFA y encadenan 13 partidos invictos. Con un brutal registro de solo una derrota en sus últimos 15 juegos de fase de grupos mundialista (G8, E6, P1), el combinado europeo salta como favorito para limpiar la pálida imagen de Qatar 2022.

En la otra acera, los "Faraones" de Egipto encaran apenas su cuarta cita máxima tras sellar su primera clasificación invicta (G8, E2) desde 1934. Dirigidos por su goleador histórico, Hossam Hassan, los africanos cargan con la urgencia de ahuyentar sus fantasmas: son la segunda selección con más juegos mundialistas (0-2-5) sin registrar jamás un triunfo. Con un esquema defensivo rocoso que ha colgado el cero en cuatro de sus últimos cinco cotejos, Egipto encomienda su destino al talento de Mohamed Salah para obrar la hazaña histórica.

Horario y dónde seguir en vivo el Bélgica vs Egipto

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

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