Es el gran sueño de Pumas, pero tienen un importante problema y por eso no va a llegar a CU

En Pumas siguen en la búsqueda de su delantero ideal, pero lamentablemente las plazas de extranjeros ya las tienen llenas y no podrán registrar a un foráneo si no se deshacen de uno que ya tengan en la institución. Uno de los nombres que comienza a sonar es el de Miguel Ángel Borja, atacante de River Plate, y que mucho se rumoró para llegaría a Tigres o a Rayados.

Los dirigidos por Efraín Juárez tiene el problema de exceso de extranjeros y eso impide que lleven un delantero de peso, por lo que su baraja se redujo a los mexicanos, entre los que están “Mudo” Aguirre y Ricardo Marín, pero la idea de traer a Borja es algo que seduce mucho al entrenador, aunque está consiente que no tiene espacio.

@miguelborja23 Miguel Borja, quien sonaba para Tigres, tuvo un Mundial de Clubes para el olvido

Desde que inició el mercado de verano se mencionó que Borja era pretendido por los equipos regiomontanos, ya que tanto Tigres como Monterrey alzaron la mano por sus servicios, pero con los de la UANL no se llegó a un acuerdo y en Rayados sigue latente su posible fichaje. Con los de la UNAM sería una bomba más del reciente campeonato, pero ya se comentaron las nulas opciones.

Borja la rompió en River Plate y Pumas quiere un delantero letal

El colombiano actual delantero de River Plate, suma con el conjunto argentino 144 partidos y ha marcado 61 goles y puesto 10 asistencias, por lo que sus números son para destacar, pero pese a ellos la prensa en Argentina no ha parado de criticarlo en los recientes meses y muchos aficionados piden su salida.

Borja a militado en equipos como el Palmeiras de Brasil o Junior, Independiente, Atlético Nacional y muchos más de su país, por lo que si sale de Sudamérica para militar en la Liga BBVA MX también sería un salto importante en su carrera y mas a sus 32 años, pues ya muchos futbolistas a esa edad comienzan a vivir el fin de sus carreras.

Los Pumas de la UNAM no han iniciado de la mejor manera el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pues en un inicio al no tener un portero confiable, hasta que llegó Keylor Navas, eran goleados constantemente y ahora al ataque no producen muchos goles y eso preocupa a la institución.