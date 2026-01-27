ATENCIÓN UNIVERSITARIOS: Pumas va por el título del Clausura 2026 e ilusiona a sus aficionados con este mensaje

Pumas va con todo por el título del Clausura 2026, pues así lo confirmó a través de un mensaje que ilusiona a sus aficionados, los cuales han visto pasar 15 años a su club sin levantar un campeonato. Por lo anterior, el conjunto universitario contrató a un delantero letal para lograrlo, tal y como lo es Juninho Vieira .

“Como que aquí cabe una Liga [BBVA] MX”, posteó en sus redes la UNAM con una foto del chamorro del brasileño, donde tiene tatuado todos los campeonatos que ha conquistado durante su carrera, en espera de que pueda repetir tal hito con el club mexicano, que tiene en sus filas a un jugador que está callando bocas al ser considerado MVP del Clausura 2026.

La UNAM presumió los títulos de Juninho a lo largo de su carrera y espera que en el club también levante un campeonato.|Pumas MX

Los títulos conseguidos de Juninho previa a su llegada a Pumas

El futbolista de 29 años ha jugado en diferentes equipos de Brasil, Portugal y Azerbaiyán. Pero su gran momento llegó a principios de 2025, cuando fue fichado por un club histórico como lo es Flamengo, previo a su llegada a Pumas.

El delantero ha conquistado varios títulos, entre ellos 3 individuales como máximo goleador en su paso por Azerbaiyán, mientras que en conjunto son:



1 Derbi de las Américas 2025 – Flamengo

– Flamengo 1 Copa Challenger de la FIFA 2025 – Flamengo

– Flamengo 1 Campeonato de Brasil 2025 – Flamengo

– Flamengo 1 Supercopa de Brasil 2025 – Flamengo

– Flamengo 2 Campeonatos de Azerbaiyán 2024 y 2025 – Qarabag FK

– Qarabag FK 1 Copa de Azerbaiyán 2024 – Qarabag FK

– Qarabag FK 1 Copa Libertadores 2025 – Flamengo

– Flamengo 1 Campeonato Carioca 2025 – Flamengo

Juninho buscará salir campeón con Pumas y replicar lo conseguido en su último equipo: Flamengo, donde conquistó 6 títulos durante un año. Por lo pronto, el brasileño ya se estrenó en la Liga BBVA MX, pues en 3 jornadas del Clausura 2026 suma un gol en el empate ante Club León en el Estadio Olímpico Universitario.