¡Les llegaron los Reyes! Pumas UNAM ya recibió a su nuevo jugador y es un delantero estrella

Pese a que los Reyes Magos aún no pasan por México, los aficionados de Pumas ya recibieron el regalo que tanto estaban esperando: la contratación de un delantero estrella para el Clausura 2026. Se trata de Juninho Vieira, futbolista brasileño de 29 años que seguro dará que hablar en la Liga BBVA MX.

Juninho llegó al conjunto auriazul a fines de 2025 y fue presentado en redes sociales. "El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, junto al vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, le dieron la bienvenida a nuestro refuerzo en el ataque para este Clausura 2026 ", informó Pumas.

Las primeras declaraciones de Juninho como jugador de Pumas

En su llegada a México, el jugador se refirió al paso que representa en su carrera sumarse a los Universitarios. "Es un equipo muy importante del país y estoy muy feliz de representar a Pumas", aseguró y añadió: "La Liga BBVA MX es una muy competitiva".

"Sé que puedo ayudar con la ayuda de mis compañeros. Dependerá del día a día y de cada juego. No pienso en ser artillero o algo de ese estilo, pero sí en ayudar al club", señaló el futbolista llegado desde el Flamengo. En su carrera, disputó 309 encuentros y convirtió 70 goles, según Transfermarkt.

Juninho ya se enfrentó a un club de la Liga BBVA MX

Pese a ser un recién llegado, Juninho ya sabe lo que es enfrentar a un equipo de la Liga BBVA MX. En la última Copa Intercontinental, el jugador fue parte de los convocados del Flamengo para el encuentro ante Cruz Azul por el llamado Derbi de las Américas.

Si bien no sumó minutos y permaneció en la banca, pudo ver de cerca cómo sus compañeros se median ante La Máquina de Nicolás Larcamón. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño se impuso 2-1 y obtuvo tanto el título del Derbi de las Américas como la clasificación a la semifinal de la Intercontinental.