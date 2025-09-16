Athletic Club 0-1 Arsenal en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 1 de la UEFA Champions League hoy 16 de septiembre?, marcador online

Este martes 16 de septiembre arranca la UEFA Champions League 2025 y uno de los duelos más atractivos de la Jornada 1 se vivirá en el mítico San Mamés, donde el Athletic Club recibe al Arsenal en un choque que promete intensidad, táctica y emociones.

Los Leones regresan a la máxima competencia europea tras una década de ausencia, impulsados por una generación que mezcla garra y talento. Bajo la dirección de Ernesto Valverde, el conjunto bilbaíno ha apostado por un futbol vertical, con presión alta y transiciones rápidas. Jugadores como Nico Williams y Oihan Sancet serán claves para romper la sólida defensa inglesa.

Por su parte, el Arsenal llega como uno de los favoritos del torneo. Mikel Arteta ha consolidado un equipo joven pero maduro, que combina posesión con agresividad ofensiva. Con las de figuras como Bukayo Saka y Martin Ødegaard, el recién fichado Viktor Gyökeres será importante para los Gunners que buscarán imponer su ritmo desde el primer minuto.

Este enfrentamiento no solo representa el debut de ambos en la edición 2025, sino también un choque cultural: el arraigo local y la filosofía de cantera del Athletic frente al poderío internacional y la profundidad de plantilla del Arsenal. Además, será una prueba de fuego para ambos técnicos, que comparten raíces españolas pero estilos contrastantes.

