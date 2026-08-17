¡ATLANTE NO LE TEME A NADIE! Los Potros plantan cara y hacen sufrir al Toluca

¡ATLANTE NO LE TEME A NADIE! Los Potros demostraron personalidad y le plantaron cara a Toluca en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El partido terminó 0-0, pero Atlante fue el equipo que más cerca estuvo de quedarse con los tres puntos, generando varias oportunidades claras y obligando a los arqueros de Toluca a convertirse en protagonistas

