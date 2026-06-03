Argentina llega a La Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una misión histórica: defender la corona

La Selección Argentina llegará a La Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la responsabilidad de defender el campeonato obtenido en 2022 y con la ilusión de volver a levantar el trofeo más importante del futbol mundial.

Bajo el mando de Lionel Scaloni, la Albiceleste ha construido un equipo competitivo, con experiencia, talento y una identidad de juego que la convirtió en la mejor selección del planeta. Ahora, el reto será mantenerse en la cima frente a las potencias que buscarán arrebatarle la corona.

