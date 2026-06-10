¡Estamos a 18 Horas de La Copa Mundial de la FIFA 2026™! | DeporTV | Programa Completo
La espera está por terminar. La cuenta regresiva entra en su etapa final y en DeporTV vivimos la emoción, el análisis y toda la expectativa rumbo al arranque de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Noticias, invitados, debate y todo lo que debes saber antes del gran inicio.
¡La cuenta regresiva ha comenzado!
En esta edición especial de DeporTV, nos encontramos a tan solo 18 horas del inicio de La Copa Mundial , el evento deportivo que paralizará al planeta durante las próximas semanas.