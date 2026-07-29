OFICIAL: Atlante ficha defensa de equipo GRANDE de Argentina

Los Potros de Hierro del Atlante continúan armándose con todo para en su regreso al máximo circuito en el Torneo Apertura 2026. La directiva azulgrana hizo oficial la incorporación del defensa central argentino Aarón Quirós, quien llega procedente de Vélez Sarsfield en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

Nico Carrera responde sin filtros: “No tenemos la plantilla más cara… ¿y qué?”

A sus 24 años, el zaguero zurdo de 1.78 metros de estatura aterriza en el futbol mexicano para aportar solidez, buena salida de balón y fortaleza en el juego aéreo. Formado en las fuerzas básicas de Banfield, donde debutó durante la pandemia, Quirós dio el salto a Vélez Sarsfield en 2024, club con el que se coronó campeón de la Liga Argentina y conquistó títulos como la Supercopa Internacional. Además, cuenta con recorrido internacional tras vestir la camiseta de la selección de Argentina Sub-23.

¿Se hacen los mates y el asado? 🧉🥩 De la capital argentina a la capital de México.



¡Bienvenido a la Familia Azulgrana, Aaron!#LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/6OL7oiulFf — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 29, 2026

¿Cuáles son los refuerzo que han llegado al Atlante?

La llegada de Quirós se suma a una reestructuración de peso encabezada por el director técnico Miguel "Piojo" Herrera. El Atlante no escatimó en recursos para apuntalar todas sus líneas en este Apertura 2026, firmando a figuras de renombre entre las que destacan:

David Ospina (Portero de la selección de Colombia)

(Portero de la selección de Colombia) Jhojan Julio (Atacante ecuatoriano)

(Atacante ecuatoriano) Joaquín Moxica (Delantero mexicano)

(Delantero mexicano) Martín Fernández ( Mediocampista mexicano )

Mediocampista mexicano Octavio Vázquez (Mediocampistas)

Con esta renovada plantilla, la escuadra atlantista busca dejar atrás el periodo de adaptación tras sumar un empate 1-1 frente al América en la jornada anterior.

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¿Contra quién y cuándo juéga Atlante en la Jornada 3?

El equipo azulgrana enfrentará un compromiso de alta exigencia antes de enfocar sus baterías en la Leagues Cup 2026. En el marco de la Jornada 3 del Apertura 2026, el Atlante se medirá ante la Máquina Celeste de Cruz Azul.

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026

Sábado 1 de agosto de 2026 Hora: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

21:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Banorte

El conjunto azulgrana buscará conseguir su primera victoria del certamen para escalar posiciones en la tabla general antes del parón internacional.

